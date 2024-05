Der Vorverkauf beginnt

Städtische Kulturreihe „Kultur im Klappstuhl“ bietet in Bühl im Juni und Juli wieder ein umfangreiches Programm

Die Kulturreihe „Kultur im Klappstuhl“ beginnt am 13. Juni an verschiedenen Spielorten in und um Bühl. Nun haben die Verantwortlichen das Programm vorgestellt.