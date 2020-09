Der letzte Dorfladen in Neusatz macht dicht: Wie geht es mit der Nahversorgung weiter?

Es gibt gewaltige Unterschiede in der Topografie zwischen einem Dorf in der Rheinebene und im Schwarzwald. In Leiberstung kann jeder Bürger den Dorfladen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder sogar mit dem Rollator mühelos erreichen. Im weit verstreuten Schwarzwalddorf Neusatz wurde das Lädle nicht genug genutzt, weil viele Bürger sich dafür ins Auto setzen mussten. Je nach Wohnlage tendieren die Neusatzer beim Einkauf in Richtung Bühl, Bühlertal, Lauf oder Ottersweier. Neusatz hat jedoch noch den Vorteil, dass es in der Nähe mehrere Hofläden gibt. Dort kann man unsere einheimischen Produkte absolut frisch erwerben und das nicht nur zu den üblichen Öffnungszeiten.