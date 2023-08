Die Bühler Ärztin Margret Burget-Behm lässt sich in Waldtherapie ausbilden. Als Kursleiterin für Waldbaden ist sie schon länger im Einsatz. Sie erklärt, was der Unterschied ist und was es mit Waldtherapie auf sich hat.

Der Wald als Co-Therapeut zur Förderung der Gesundheit, zur Prävention und zur Behandlung von Zivilisationskrankheiten – mit diesen Themen beschäftigt sich die Medizinerin Margret Burget-Behm schon seit Jahren. In Bühl ist sie als geprüfte Kursleiterin für das Waldbaden regelmäßig im Einsatz.

Mitte Juli absolvierte sie nun eine Fortbildung zur Waldtherapie in Bad Wörishofen. Bei dem Angebot des Kneipp-Ärztebunds handelte es sich um eine Kooperation mit der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). Zu den Referenten zählte auch LMU-Professorin Angela Schuh, emeritierte akademische Direktorin am Lehrstuhl für Public Health und Versorgungsforschung.

Kur- und Heilwälder bieten das geeignete Umfeld

„In Kombination mit Bewegung und Mind-Body-Übungen ist der Wald ein sehr guter Co-Trainer für zahlreiche somatische und psychische Erkrankungen“, sagt Burget-Behm. Exemplarisch nennt sie Herz-Kreislauf-, Lungen-, Stress- und Angsterkrankungen.

Der Unterschied der Waldtherapie zum Waldbaden: „Es geht um die Behandlung von Patienten durch geschultes medizinisches Fachpersonal. Die Zielgruppe des Waldbadens sind hingegen gesunde Menschen. Im Blickpunkt steht die Prävention sowie die Achtsamkeit gegenüber der Natur und dem eigenen Körper, häufig verbunden mit meditativen Übungen.“

Ganz grundsätzlich helfe das Eintauchen in die Natur, sich von Problemen zu distanzieren, die Sinne zu aktivieren, zum eigenen Rhythmus zurückzufinden und so auch besser zu schlafen. Die Waldtherapie sei an „Kur- und Heilwälder“ gekoppelt, führt sie weiter aus.

Emotionale Naturverbundenheit spielt als Gesundheitsressource eine zentrale Rolle. Margret Burget-Behm

Ärztin aus Bühl

Dieser Begriff werde aktuell im Bundeswaldgesetz verankert: „Als solche werden – hoffentlich bald auch im Raum Bühl – ästhetisch hochwertige, biodiverse Wälder eingestuft, die möglichst frei von Lärm- und Umweltbelastungen sind. Dieses Umfeld soll ein ganzheitliches Natur-Erleben ermöglichen. Emotionale Naturverbundenheit spielt als Gesundheitsressource eine zentrale Rolle.“

Stress als Epidemie des 21. Jahrhunderts

Stress, so die Ärztin, sei laut WHO eine, wenn nicht die Epidemie des 21. Jahrhunderts. Burget-Behm erklärt: „Der Nerv für Ruhe und Entspannung und der Nerv für die Aktivität müssen im Gleichgewicht sein. Unsere Lebensführung aber hebelt diese Balance aus, der Aktivitätsnerv dominiert. In der Natur, speziell im Wald, können wir den Ruhenerv über unsere Sinnesorgane aktivieren und den Stress ausgleichen.“ Beide Nerven steuerten innere Organe wie Herzfrequenz, Atmung und Blutdruck.

Zugleich gelte das Waldklima als „Schonklima“: Es schütze etwa vor Hitze, Kälte und zu starker UV-Strahlung. „Durch die Filterwirkung von Blättern und Nadeln ist außerdem die Luftverschmutzung gering. Ein idealer Ort auch für Allergiker oder Lungenkranke.“

Dass Waldtherapie für die Primär- und Sekundärtherapie von Depressionen und Angsterkrankungen geeignet sei, belegten jüngste Studien aus Asien. „Bewährt hat sich die begleitende Waldtherapie sogar bei Krebspatienten.“ Wesentlich sei natürlich nicht nur das reine Sein im Wald, betont sie.

„Der Therapeut kombiniert körperlich aktivierende Maßnahmen wie Gymnastik, Qui Gong, Tai Chi, Nordic Walking, Wandern oder auch Kneippkuren mit beruhigenden Aktivitäten. Das können etwa Gespräche in der Natur, autogenes Training, kunsttherapeutische Verfahren, bestimmte Atemtechniken und die Achtsamkeitspraxis sein.“

Gerade Schichtarbeit beeinträchtigt das körperliche und seelische Gleichgewicht

Die meisten Kursteilnehmer in Bad Wörishofen, vorrangig Mediziner und Psychotherapeuten, richteten Burget-Behm zufolge den Fokus auf Reha-Maßnahmen. „Viele Reha-Kliniken haben Waldtherapie ja schon im Programm.“ Sie setze aufgrund ihrer Tätigkeit als Betriebsärztin einen anderen Schwerpunkt, verweist sie auf ihre Projektarbeit, die sie in den kommenden Monaten ausarbeite, um die Fortbildung abzuschließen. Der Titel: „Waldtherapie in der Arbeitsmedizin als präventive und niederschwellig therapeutische Maßnahme bei Stressbelastung und Schlafstörungen durch Schichtarbeit.“ Denn natürlich bringe besonders kontinuierliche Nachtschicht ein hohes Stresslevel mit sich, so Burget-Behm.

„Die innere Uhr und äußere Faktoren wie Licht und Geräusche führen dazu, dass man am Tag nie einen so erholsamen Tiefschlaf erreicht wie nachts. Dies kann das körperliche und seelische Gleichgewicht enorm beeinträchtigen.“ Der Wald wirke da sehr heilsam, betont die Ärztin. Die sich nun viele Monate lang ihrer Projektarbeit widmen wird. Regelmäßige Waldspaziergänge dürften ihr da guttun.