Ausstellung in Herrenwies

Die Bühler Hobby-Fotografin Evi Seeger bannt die Schönheit der Natur auf Bildern

Die Bühler Hobby-Fotografin Evi Seeger stellt in der zweiten Augusthälfte in der Alten Kirche in Herrenwies aus. Fotografie spielte schon immer eine Rolle in ihrem Leben – doch der berufliche Weg war zunächst ein anderer.