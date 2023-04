Die Bühler Weststadt erhält einen Naturkindergarten

Die 20. Kindertageseinrichtung der Stadt Bühl wird ein Naturkindergarten und soll im Oktober dieses Jahres den Betrieb aufnehmen. Damit möchte die Stadtverwaltung zusätzliche Kita-Plätze für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren schaffen. Entstehen soll das neue Angebot mit eineinhalb Gruppen auf dem Gelände der ehemaligen Tennisplätze in der Weststadt. Es bietet Öffnungszeiten von 8 bis 14 Uhr.

Getragen wird die „naturpädagogische Kindertageseinrichtung“ von einem freien Träger, der Spielwiese gGmbH. Die gemeinnützige Gesellschaft betreibt Wald- und Naturkindergärten bereits in Rastatt, Loffenau, Gernsbach, Gaggenau, Malsch und Muggensturm. Die Stadt zahlt die üblichen Betriebskostenzuschüsse, ihre Kosten belaufen sich bei Vollbetrieb auf jährlich rund 200.000 Euro. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig zu.

Geburtenzahlen in Bühl sind gestiegen

Der Bedarf an zusätzlichen Kita-Plätzen hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Das liegt laut Stadtverwaltung an den in den Jahren 2019 und 2020 deutlich gestiegenen Geburtenzahlen. Lagen sie bis dahin bei 240 bis 250 pro Jahr, waren es nun jeweils rund 290. Dazu kam ab dem Schuljahr 2020/21 die schrittweise Verlegung des Einschulungsstichtags auf den 30. Juni. Zwar machten nur wenige Eltern von der Möglichkeit einer früheren Einschulung Gebrauch, stattdessen gingen etwa 30 bis 40 Kinder pro Jahr für ein zusätzliches Jahr in eine Kindertageseinrichtung.

Dem Mehrbedarf begegnete die Stadt mit der Einrichtung weiterer Gruppen in Vimbuch, im städtischen Schülerhort und im Kindergarten der Lebenshilfe. Weil als Folge des Ukraine-Kriegs zahlreiche Flüchtlingskinder nach Bühl kamen, ist im vergangenen Jahr die Nachfrage nach Plätzen noch einmal größer geworden.

Den Fehlbedarf beziffert die Stadt in ihrer Vorlage an den Gemeinderat mit rund 50 Plätzen im U3- und Ü3-Bereich für das Kindergartenjahr 2023/24. Auch nicht allen in Bühl wohnhaften Flüchtlingskindern im Alter von drei bis sechs Jahren konnte ein adäquates Platzangebot unterbreitet werden. Hier wird insbesondere mit der Spielgruppe für Flüchtlingskinder im städtischen Schülerhort für Entlastung gesorgt.

Naturkindergarten gilt als pädagogisch sinnvoll

Sabine Huck, die Geschäftsführerin der vor 26 Jahren gegründeten Spielweise, skizzierte gemeinsam mit Projektmanager Florian Kreuzer das Konzept. 2,28 pädagogische Fachkräfte seien geplant, die sich in ihrer Arbeit an den bestehenden Waldpädagogikkonzepten orientierten.

Familienfreundlich, hohe pädagogische Qualität, wertschätzende Haltung: Das beschreibe den Leitgedanken. Zum praktischen Inhalt zählten Leben in und mit der Natur, das hautnahe Erleben der Jahreszeiten, die Erkundung von Naturräumen, Projektarbeit und Kooperationen etwa mit Schulen und Vereinen.

Mit dem Naturkindergarten setze die Stadt nicht nur auf ein pädagogisch sinnvolles Konzept, sagte Bürgermeister Wolfgang Jokerst (Grüne). Er biete auch die Möglichkeit, „schnell Plätze zu schaffen“. Diese Kombination hoben auch die Sprecher der Gemeinderatsfraktionen hervor.

„Hätten wir ausreichend Plätze, wäre es ein Schmankerl“, urteilte Pit Hirn (SPD). „Aber so kommt es gerade wie gerufen.“ Auf einen Schlag gebe es 30 neue Plätze, wobei das Defizit noch höher liege. Auch Jörg Woytal (FW) verwies auf den Fehlbedarf von 50 Plätzen. Deshalb sei es gut, dass die neue Einrichtung bereits zum kommenden Kindergartenjahr beginne.

Das in einem halben Jahr zu machen, das ist schon Turbo. Lutz Jäckel FDP-Fraktionsvorsitzender

Lutz Jäckel (FDP) erinnerte an die Corona-Pandemie. Sie habe gezeigt, wie wichtig es sei, dass Kinder in der Natur unterwegs seien. Der Naturkindergarten sei die richtige Antwort. Dass er in einem halben Jahr verwirklicht werde, „das ist schon Turbo“. Georg Feuerer (CDU) berichtete von guten Erfahrungen in Gaggenau. Der Kinderzuwachs sei erfreulich, zwinge aber wegen des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz zum Handeln. Beate Gäßler (GAL) dankte für die Einführung des neuen Angebots: „Ein solches Konzept hat gefehlt.“

Die Frage, ob der Standort richtig gewählt sei, stellte sich in der kurzen Diskussion auch. „Wald ist es nicht gerade, aber immerhin Natur“, meinte Margret Burget-Behm (CDU). Auch Jörg Woytal sprach das an. Klaus Dürk, der Fachbereichsleiter Bildung – Kultur – Generationen, hielt den Standort für sehr gelungen, auch mit Blick auf ein künftiges Wohngebiet Kirchgassgraben.