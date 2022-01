Ski und Rodel gut - nach dem zwischenzeitlichen Wärmeeinbruch haben die Schneefälle am letzten Ferienwochenende wieder für gute Wintersportbedingungen in den Höhenlagen des Nordschwarzwalds gesorgt. Entsprechend groß war der Ansturm.

Ansturm am letzten Ferienwochenende

Langläufer, Abfahrer und Rodler sind am letzten Wochenende der Winterferien in den Hochlagen des Nordschwarzwalds voll auf ihre Kosten gekommen. Nach ergiebigen Schneefällen sind die meisten Lifte auf dem Kaltenbronn und entlang der Schwarzwaldhochstraße geöffnet, zudem sind viele der Loipen gespurt.

Der Ansturm der Wintersportfans setzte trotz durchwachsener Wetterverhältnisse bereits am Samstag ein und sorgte vielerorts für ein Verkehrschaos.

Am Mummelsee kamen selbst die Busse kaum noch durch die Blechlawine durch. Entgegen ihrer ursprünglichen Ankündigung sperrten die Behörden die Zufahrtsstraßen nicht ab.

+2

Alle Parkplätze schon mittags belegt - Bushaltestellen zugeparkt

Am Sonntag meldete die Polizei bereits kurz vor zwölf Uhr, dass nahezu alle Parkplätze zwischen Sand und Ruhestein besetzt sind. Die Liftbetreiber meldeten in der Nacht auf Sonntag ergiebige Schneefälle von bis zu fünfzehn Zentimetern.

In Unterstmatt beträgt die Schneehöhe nach Auskunft des Luftbetreibers auf der Piste bereits 45 Zentimeter. Ebenso wie am Seibelseckle laufen hier auch die Schneekanonen auf Hochtouren, um die Saison gegen weitere Wärmeeinbrüche abzusichern.

Viele Pkw-Fahrer hielten sich nicht an die Beschilderung, so dass es immer wieder zu Engpässen kam. Für die Busse war bereits am Samstag schier kein Durchkommen mehr. Sogar die Bushaltestellen waren zugeparkt. Die Fahrgäste mussten auf der Schwarzwaldhochstraße mitten auf der Fahrbahn aussteigen. Auch den Rodelhängen und Wanderwegen herrschte reges Treiben.

Viele Liftbetreiber bieten Flutlicht an

Für die nächsten Tage erwarten die Liftbetreiber stabile Minustemperaturen und gute Bedingungen. Die meisten Anlagen haben auch in den Abendstunden bei Flutlicht geöffnet.

Eine Übersicht der aktuellen Situation an der Schwarzwaldhochstraße bietet die Gemeinde Baiersbronn auf ihrer Homepage. Über die Situation von Liften und Loipen auf dem Kaltenbronn informieren die Liftbesitzer und das dortige Infozentrum. Am Skihang auf dem Kaltenbronn können sich die Wintersportler zu gewissen Uhrzeiten auch mit dem Lift den Hang hinaufziehen lassen.