Diese Frage war in der Bürgerbeteiligung immer wieder ein Thema. Je konkreter aber die Pläne für den Platz wurden, desto deutlicher wurde, dass wir die Trotte hier nicht mehr unterbekommen würden. Es gab dann Überlegungen in Richtung Schulgarten oder Schulhof, die aus verschiedenen Gründen schnell wieder verworfen wurden, etwa wegen der Verkehrssicherungspflicht. Einfach so verschwinden lassen wollten wir sie aber auch nicht. Wir hätten uns vorstellen können, Einzelteile etwa als Kunstwerk zu integrieren. Dann aber hat Thomas Höll ein ideales Grundstück zur Verfügung gestellt. Es gibt eine Verbindung zum Kräutergarten und liegt am Riesling-Weg, einem Wanderweg. Das passt thematisch und ist eine gelungene Sache.