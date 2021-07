Die Planung für die neue Saison im Bürgerhaus Bühl bleibt unsicher

Zum Auftakt der kleinen Konzertreihe gibt es gleich ein Heimspiel: Unter der Leitung des Bühlers Michael Kuen spielt das Lobkowicz Kammerorchester Ende Oktober Mozart, Mendelssohn-Bartholdy und Dvorak. Im Dezember folgt Franziska Dannheim, die begleitet vom Piano teilweise unter Einbeziehung des Publikums Carmen gibt.

Die Theater-Saison wird durch „Das perfekte Geheimnis“, einer Komödie nach dem Erfolgsfilm von Paolo Genovese, im September eröffnet. Im Dezember wartet mit „Wie im Himmel“ ein Schauspiel mit Musik von Kay Pollak in Anlehnung an den bekannten Film auf die Kulturfreunde. Insgesamt stehen bis Mitte April nächsten Jahres sechs Theater-Veranstaltungen auf dem Programm. Wegen der Pandemie-Einschränkungen ist die Zahl der Plätze verringert, so dass weniger freie Karten zur Verfügung stehen. Für eine zeitige Reservierung steht das Team des Bürgerhauses von Montag bis Freitag jeden Vormittag zwischen 9 und 13 Uhr zur Verfügung. Das gesamte Programm liegt im Bürgerhaus und im Rathaus bereit und steht auf der Homepage der Stadt Bühl oder auf www.buergerhaus-buehl.de