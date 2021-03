Auf dem Parkplatz „Oberfeld“ an der A 5 bei Bühl wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag gleich zwei Diebstähle zur Anzeige gebracht. Zum einen wurde in der Zeit zwischen Mitternacht und 9.30 Uhr ein Temperaturregler von einem Sattelauflieger abmontiert und entwendet. Zum anderen beschädigte ein Langfinger im Zeitraum zwischen 22 Uhr und 6.45 Uhr das Tankschloss eines parkenden Lastwagens und versuchte dadurch an den Treibstoff zu gelangen. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb es jedoch bei dem Versuch, da keine wesentliche Menge Diesel abgezapft wurde. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht von Montag auf Dienstag wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl unter der Telefonnummer: (0 72 23) 80 84 70 in Verbindung zu setzen.