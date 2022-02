Dienstleister in Bühl: Viele Schulen und Kitas profitieren von der Mediathek

Die Ruhe nach Einsparungen bei der Mediathek hat die Bühler Stadtverwaltung kalt erwischt. Jetzt erfüllt sie eine informative Bringschuld – und kündigt neue Angebote für die Nutzer an.

Für Bürgermeister Wolfgang Jokerst (Grüne) ist die Bühler Mediathek einer der wichtigsten Dienstleister für die Bildungseinrichtungen in der Stadt. Wer die Mediathek nicht näher kenne, dem entgingen viele wichtige Aspekte ihrer Arbeit.

Um aber im Hinblick auf Forderungen nach Einsparungen ein fundiertes Urteil treffen zu können, brauche es umfangreiche Informationen. Die lieferte Jokerst jetzt gemeinsam mit Sonja Kropp, der Leiterin der Mediathek, und Klaus Dürk, dem Fachbereichsleiter Bildung – Kultur – Generationen.

Der Anlass dafür war die Anfrage der Redaktion nach einer Bilanz für das vergangene Jahr. Die Zahlen für das zweite Corona-Jahr bestätigten in wesentlichen Punkten die Mediathek-Trends aus dem vorangegangenen Jahr. Die Zahl der Neuanmeldungen lag laut Kropp wie im Vorjahr bei etwa 500.

Bis Mai hatte die Einrichtung geschlossen bleiben müssen, insgesamt kamen 228 Öffnungstage und 1.994 -stunden zusammen. Die Zahl der Entleihungen sank von 147.000 auf 118.000. Weiter deutlichen Zuwachs erfuhr die Onleihe: Das Plus betrug nach den 30 Prozent vom Vorjahr jetzt weitere elf Prozent.

Bringschuld der Stadtverwaltung

Diese Zahlen bilden indes nur einen Teil der Wirklichkeit ab, machten Jokerst und Dürk deutlich. Die Diskussion über mögliche Haushaltseinsparungen bei der Mediathek hatte sie kalt erwischt. Der Mehrwert für die Stadtgesellschaft müsse aufgezeigt werden, weshalb sie umfassende Informationen im Gemeinderat ankündigten.

Neuerungen in der Mediathek Multimedia-Sessel: Ein solcher ist für dieses Jahr geplant. Er hat laut Sonja Kropp etliche Vorzüge. So ist es innerhalb des als Halbkugel konzipierten Möbelstücks möglich, Musik oder Hörbücher zu hören, ohne die Umgebung zu beschallen. Der Sessel wird mit 17.750 Euro bezuschusst, die städtische Eigenbeteiligung liegt bei zehn Prozent. Darin enthalten ist für ein Jahr auch die Nutzung eines Musik-Streaming-Diensts. Ein integriertes iPad eröffnet dank installierter Apps zahlreiche Möglichkeiten für Kinder und Erwachsene. Als Zusatzangebot ist auch eine Virtual-Reality-Brille denkbar. „Es gibt hier viele intelligente Lösungen“, sagt Kropp. Das sei aber auch personalintensiv, weil hoher Erklärungsbedarf herrsche. Co-Working-Raum: Die entsprechenden Möbel für die Einrichtung eines solchen Raumes sind bereits bestellt. Oft seien Gruppen in der Mediathek. „Immer mehr Menschen kommen zum Lesen und Studieren hierher“, sagt Wolfgang Jokerst. „Darauf müssen wir reagieren.“ Der Co-Working-Raum könne aber auch von der Stadtverwaltung selbst genutzt werden, meint Klaus Dürk. Online-Katalog: Schon vor einem Jahr neu gestaltet, wird er laut Sonja Kropp rege genutzt. Mit der Neugestaltung sei die Arbeit nicht abgeschlossen, der Katalog müsse regelmäßig gepflegt werden. Die Mitarbeiterinnen der 5,5 Stellen zählenden Mediathek stellen auch regelmäßig thematische Medientipps oder aktuelle Prüfungspakete zusammen.

Dass dies schon vor den Haushaltsberatungen angezeigt gewesen wäre – und auch regelmäßig –, räumte Jokerst auf Nachfrage ein: „Das ist unsere Bringschuld.“ Wenn es ums Sparen gehe, seien sowohl Verwaltung als auch Gemeinderat gefordert, Vorschläge zu machen, so Jokerst: „Das schauen wir uns an und entscheiden dann, ob ein Vorschlag Potenzial hat.“

Wir müssen das proaktiv annehmen und versuchen, uns neu aufzustellen. Wolfgang Jokerst, Bürgermeister

Elektronische Medien, demografischer Wandel, Ganztagsschule, die Integration Zugewanderter: All das verändere auch Bibliotheken. „Wir müssen das proaktiv annehmen und versuchen, uns neu aufzustellen“, folgerte Jokerst daraus.

Dieser Prozess laufe schon seit mehr als fünf Jahren, und das unter Nutzerbeteiligung entwickelte Konzept habe der Gemeinderat auch einstimmig befürwortet. Es ist ein weites Feld, das intensiv zu beackern sei, und es werde auch nicht das Ende der Fahnenstange sein, meint Kropp: „Die Mediathek wird sich immer weiterentwickeln.“

15 Tablets für die Mediathek in Bühl angeschafft

Das ist beim Digitalen besonders offensichtlich. Zuletzt seien 15 Tablets angeschafft worden, die hauptsächlich bei Führungen und Schulklassenbesuchen zum Einsatz kämen, aber nicht nur – auch die Onleihe wird allen Generationen damit erklärt, sagte Kropp. Mit den installierten Apps könnten Rallyes konzipiert werden. Das mache den Kindern Spaß und führe sie an die Technik heran – auch jene, in deren Familien aus finanziellen Gründen solches nur ein Traum ist.

Das ist ein öffentliches Wohnzimmer der Stadt für ihre Bürger. Sonja Kropp, Leiterin der Mediathek

Dass die Mediathek kein um sich selbst kreisender Planet ist, zeigt sich für Klaus Dürk in der intensiven Vernetzung mit den Bildungseinrichtungen. Das betrifft im räumlich engeren Sinn den Campus Bühl mit seinen Einrichtungen von der Aloys-Schreiber-Schule und der Carl-Netter-Realschule über Kifaz und Musikschule bis hin zum Bürgerhaus Neuer Markt: „Wir haben einen Bildungs- und Kulturstandort in zentraler Innenstadtlage, der auch in großen Städten seinesgleichen sucht.“

Das gilt auch für einen weiteren Kreis: Für Kita-Personal werde stets die aktuelle Literatur durchforstet und Pakete für die pädagogische Arbeit zusammengestellt. „Das ist ein zentraler Service für die Kitas“, sagt Jokerst. Dürk sieht eine intensive Zusammenarbeit mit 20 Schulen und Kitas, mit den Kreisschulen und Kitas in Nachbargemeinden kämen gut 50 Bildungseinrichtungen zusammen – und eine sehr große Zahl an Schülern und Kindern, die so erreicht würden.

Zusammenarbeit mit Pflegeeinrichtungen

Zusammengearbeitet werde auch mit Pflegeeinrichtungen, indem etwa für pflegende Angehörige Medienboxen zur Aktivierung der betreuten Personen zusammengestellt werden: „Das ist ein sehr gutes Beispiel, wie die Mediathek nach Bühl hineinwirkt“, sagt Dürk. Auch unter Corona-Bedingungen sei das das Ziel gewesen.

So produzierten die „Zeitspender“, die regelmäßig in der Mediathek für Kinder vorlasen, ein Vorlesevideo: „Es ist schade, dass die Vorlesestunden an Samstagen seit zwei Jahren nicht mehr stattfinden kann“, meint Kropp, „aber die Zugriffszahlen waren sehr hoch.“

All dies charakterisiert die Mediathek in den Augen ihrer Leiterin als „öffentlichen Raum, in dem man sich in nichtkommerzieller Weise treffen kann. Das ist ein öffentliches Wohnzimmer der Stadt für ihre Bürger.“