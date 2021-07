Sein erstes Jahr als neuer Direktor der Gewerbeschule Bühl hat Volker Bachura unter Corona-Bedingungen erlebt. Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass das Portrait, das diese Zeitung über den neuen Schulleiter schreiben wollte, gleich mehrfach verschoben werden musste.

Am Tag des Abistreichs hat es geklappt. Bachura warnte den ABB-Reporter am Vorabend per Mail und empfahl, den Lehrerparkplatz zu nutzen. „Bitte nutzen Sie auch gerne die offenen Türen vom Parkplatz in das Schulgebäude“, schrieb er. „Da ich offene Türen mag wird auch meine Tür offenstehen.“

Ich bin voller Tatendrang. Volker Bachura, Leiter Gewerbeschule Bühl