Ministerpräsident kommt zu Wort

Für ARD-Doku über Berufsverbote wurde in Bühl und Baden-Baden gedreht

Die ARD-Doku „Jagd auf Verfassungsfeinde – Der Radikalenerlass und seine Opfer“ wird am Montag, 17. Januar im Fernsehen gezeigt. Hauptrollen spielen auch Christina und Klaus Lipps, der in den 70er Jahren zuerst Lehrer am Windeck-Gymnasium in Bühl und dann am Richard-Wagner-Gymnasium in Baden-Baden war.