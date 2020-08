Doppelhäuser und Mehrfamilienhaus für die Bühler Schänzelstraße sorgen für Diskussionen

Nachverdichtungen sind in Bühl ein Reizthema. Auch nach einer Entscheidung im Technischen Ausschuss über geplante Neubauten in der Schänzelstraße gibt es keine Ruhe. Jetzt droht ganz in der Nähe ein weiteres Mehrfamilienhaus.

Nachverdichtungen in der Schänzelstraße in Bühl-Kappelwindeck bleiben in der Sommerpause ein Thema. Anfang Juli hat der Technische Ausschuss dem umstrittenen Bau von vier Doppelhäusern (also acht Wohneinheiten) und einem Garagenhof) auf dem Gelände auf dem Gelände einer früheren Spedition zugestimmt.

Doch trotz der Modifizierung der ursprünglichen Pläne des auswärtigen Investors gibt es offensichtlich weiterhin Widerstand der Anwohner. Auf Anfrage dieser Redaktion hat die Stadtverwaltung Bühl jetzt bestätigt, dass es in der Schänzelstraße ein zweites Wohnbauprojekt in der Nachbarschaft der Spedition gibt. Im Rathaus liegt eine Bauvoranfrage für ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt sechs Wohneinheiten vor.

Es gibt keinen Bebauungsplan

Für die Schänzelstraße gibt es keinen gültigen Bebauungsplan. Über den Bauantrag entscheidet die Stadt als zuständige Baurechtsbehörde deshalb auf der Basis des Paragrafen 34 des Baugesetzbuches, der (so der Gesetzestext) die „Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile“ regelt und nicht nur in Bühl regelmäßig für Ärger und Missverständnisse sorgt. Neubauten sollen sich „nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen“.