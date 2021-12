Dorv-Laden in Bühl-Eisental erhält Finanzspritze

Einsatzbereitschaft und guter Wille von den vielen ehrenamtlichen Helfern allein reichen nicht aus: „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung durch das Leader-Programm. Ohne diese Förderung wäre die Anschaffung der neuen Kühltheke wohl nicht möglich gewesen“, betont Martina Meier, die zusammen mit Axel Schroeter vom Aufsichtsrat der Initiative den überarbeiteten Dorv-Laden nun der Leader-Projektreferentin Diana Roth ausführlich vorgestellt hat.

„Die Beratung war hervorragend, so dass der Antrag für die Leader-Förderung relativ schnell erledigt war“, betonte Martina Meier.

„Regionalität steht im Mittelpunkt des Förderprojektes. Der Dorv-Laden ist ein wichtiger Ort der dörflichen Begegnung und er unterstützt wesentlich die Vermarktung regional erzeugter Produkte“, stellte Ricarda Roth bei der Besichtigung der Einrichtung beim frisch sanierten Eisentaler Dorfplatz heraus.

Konstante bei der Nahversorgung

Immerhin besteht der Dorv-Laden seit November 2013 und hat sich zu einer Konstanten bei Nahversorgung in Eisental etabliert. „Es läuft ganz gut. Aber ohne das große ehrenamtliche Engagement bei der aktuellen Renovierung und dem Betrieb wäre das Konzept nicht tragbar“, stellt Aufsichtsratsvorsitzender Axel Schroeter fest.

Vor allem die Ausmusterung der gebraucht angeschafften Kühltheke wäre ohne Leader-Mittel so nicht zu stemmen gewesen. Die Eisentaler hatten sich für das Förderprogramm für kleinere Projekte bis zu einer Summe von 20.000 Euro beworben und den Zuschlag erhalten.

Mittlerweile herrscht reger Betrieb, ein Kommen und Gehen, und es sind vertraute Gespräche zwischen den Mitarbeitern und den Kunden zu vernehmen.

„Das ist es, was unseren kleinen Laden ausmacht. Und es ist uns wichtig, auch frisches Obst und Gemüse anzubieten. Sonst gibt es ja wieder einen Grund zum Einkaufen in der Stadt“, sagt Martina Meier mit Blick auf das breite Sortiment, das bis zu Postdienst, Toto Lotto und Zustellung der Ware sehr umfangreich ist. „Ja, das sehr vielfältige Sortiment auf einer so kleinen Fläche beeindruckt mich schon“, stellt Leader-Projektleiterin Ricarda Roth fest.

Startschuss für eine Auffrischungskur des Ladens

Die Beschaffung der neuen Kühltheke war gleichzeitig der Startschuss für eine Auffrischungskur des Ladens. Innerhalb einer Woche legten sich Dorv-Laden-Geschäftsführerin Christine Donath, Ehemann Dieter, Sohn Cedric und weitere Helfer mächtig ins Zeug, um das Programm aus neuer Obst- und Gemüseauslage, Malerarbeiten, rustikaler Heimat-Ecke und die Integration der neuen Kühltheke nebst Elektroarbeiten zu stemmen.

Der kleine Nahversorgungsladen ist in Eisental seit seiner Eröffnung im November 2013 zu einer Konstante im dörflichen Leben geworden. Ein wesentliches Kriterium für die Leader-Förderung.

„Das geschieht allerdings nicht von selbst. Es ist zum Beispiel eklatant wichtig, den Einkauf von Waren richtig zu steuern. Das richtet sich auch nach so wichtigen Faktoren wie dem Wetter, Ferien und Gottesdiensten“, erklärt Schroeder und bestätigt Geschäftsführerin Christine Donath ein glückliches Händchen.

Ganz abgesehen von einer gesicherten Nahversorgung sei der soziale Aspekt sehr wichtig. „Unser Dorv-Laden ist ein sehr aktives Kommunikationszentrum hier mitten im Ort. Er ist sowas wie der Dreh- und Angelpunkt von Eisental. Und er sorgt dafür, dass dieses Weindorf nicht nur einer Schlafstatt verkommt“, sagt Martina Meier. Die nun erfolgte Auffrischungskur habe sich auf jeden Fall gelohnt. „Wir sind wirklich stolz auf unseren kleinen Dorv-Laden“, stellen die beiden Aufsichtsratsmitglieder einmal mehr fest.