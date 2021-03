Ich bin gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte. Nun bin ich kein Unternehmensberater oder Betriebswirtschaftler. Aber in jedem Ort gibt es ein Team aus verschiedenen Fachrichtungen, da fließen die unterschiedlichsten Stärken ein. So war es in Eisental und auch in den Orten, die ich begleiten durfte. Ich wollte unsere Erfahrungen weitergeben, und es gab auch Synergieeffekte für Eisental, wenn etwa andernorts Ideen entwickelt wurden, sie sich auch bei uns anboten. Mittlerweile bin ich hier aber nicht mehr unterwegs, weil es in meiner beruflichen Situation nicht mehr möglich ist.