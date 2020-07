In Bühl und bundesweit

Dutzende Medikamente in den Apotheken der Region nicht lieferbar

Apotheker schlagen Alarm. Gleich dutzendfach sind Medikamente nicht lieferbar. Auch in Bühl gibt es Probleme. „Es ist verdammt schlimm“, sagt Apotheker Christoph Bergbauer. „Die Situation ist grässlich, aber nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.“ Nach Auskunft von Bergbauer, der insgesamt drei Apotheken in Bühl und Rastatt betreibt, gibt es Lieferengpässe für zahlreiche Standardmedikamente.