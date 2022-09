E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Versicherung in Bühl unterwegs

Der Fahrer eines E-Scooter war am Mittwochabend gegen 20 Uhr auf der Hauptstraße in Bühl in nördliche Richtung unterwegs. Er wurde daraufhin aufgrund eines fehlenden Versicherungskennzeichen einer Verkehrskontrolle unterzogen, teilte die Polizei mit.

Im Rahmen der Überprüfung konnten bei dem 34-Jährigen Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht, weshalb der Mann die Beamten des Polizeireviers Bühl zu einer Blutentnahme begleiten musste. Des Weiteren war der E-Scooter-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Ihn erwartet nun Post von der Staatsanwaltschaft. Hier muss er mit mehreren Strafanzeigen rechnen.