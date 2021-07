Die Stadt Bühl ist auf der Suche nach einem neuen Digitalisierungsbeauftragten. Eduard Itrich hat das Rathaus zum Ende der vergangenen Woche verlassen. Der Mathematiker arbeitet jetzt für die Open Source Business Alliance (OSBA), den Bundesverband für digitale Souveränität mit Sitz in Stuttgart.

Für die Stadt ist das ein herber Verlust, wie Bürgermeister Wolfgang Jokerst bestätigt. Itrich hatte seine Stelle als Digitalisierungsbeauftragter zum 1. September 2019 angetreten und war ein knappes Jahr später zum Leiter der sieben Köpfe zählenden Abteilung DIGIT ernannt worden.

Das Wort „Glücksfall“ sei eher noch untertrieben, meint Jokerst: „Er war absolut unser Wegbereiter bei der Digitalisierung und hat uns klar gemacht, dass das nicht einfach eine Übertragung analoger auf digitale Vorgänge ist, sondern eine grundlegende Veränderung der Verwaltungsarbeit. Das ist eine echte Transformation.“

Was ist die Open Source Busines Alliance? Die Open Source Business Alliance ist der Verband der Open-Source-Industrie in Deutschland und vertritt mehr als 170 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland etwa 10.000 Mitarbeiter beschäftigen und rund 1,7 Milliarden Euro erwirtschaften. Open Source, also offene Software, die auf die eigenen Bedürfnisse umgeschrieben wird, sei eine „zwingende Grundlage für digitale Souveränität, Innovationsfähigkeit und Sicherheit im digitalen Wandel und damit die Antwort auf eine der größten Herausforderungen unserer Zeit“, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbands. Das Projekt Sovereign Cloud Stack (SCS) soll helfen, die Ziele der „Digitalen Strategie 2025“ der Bundesregierung und des europäischen Vorhabens Gaia-X zu verwirklichen. Dafür stellt das Bundeswirtschaftsministerium Fördergelder in Höhe von 14,9 Millionen Euro zur Verfügung, wie es am Dienstag bekanntgab. Mit der nächsten Generation an Cloud-Technologie soll eine Alternative zu den gegenwärtig marktbeherrschenden herstellergebundenen Technologien entstehen. SCS solle die erste kollaborative und föderierte Cloud-Infrastruktur werden - mit Rechenzentren, Speichersystemen, Netzwerken und Daten -, die vollständig unter europäischer Kontrolle steht und zur digitalen Souveränität beiträgt.

Itrich entwickelte Kommunikationsplattform Palim! Palim!

Auch nach außen setzte Itrich Zeichen. Das beste Beispiel dafür ist die von ihm entwickelte offene Kommunikationsplattform „Palim! Palim!“, die bundesweit Schlagzeilen machte und es auch in die ARD-Tagesthemen schaffte. Für ihn selbst sei das ein Höhepunkt gewesen, und er freue sich über die anhaltende Resonanz, sagt Itrich - weil es das Thema spiegle, das ihn umtreibt: den unabhängigen Umgang mit Daten, die Nutzung offener Software, die auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten werde.

Genau das ist der Kern seiner neuen Arbeit. Er ist Teil des Projekts Sovereign Cloud Stack (SCS), das sich dem technischen Unterbau des europäischen Cloudprojekts Gaia-X widmet. Dessen Ziel ist eine offene Plattform, die Rechenzentren in die Lage versetzen soll, als Gegenmodell zu den großen Anbietern wie Amazon, Microsoft oder Google offene und unabhängige Lösungen anzubieten. „Ich bin fest davon überzeugt, dass die öffentliche Hand zu 100 Prozent auf offene Software setzen sollte. Nur so entgeht sie der Abhängigkeit von den Interessen Dritter.“

Wie abhängig mache man sich von einzelnen Anbietern, wenn die digitale Infrastruktur ausgelagert, alle Dienste bei externen Anbietern angesiedelt seien, fragt Itrich und fügt eine Frage an: „Sollte der Staat eine solch kritische Infrastruktur nicht selbst leisten?“ Die Antwort gibt er selbst, indem er auf die wirtschaftlichen und politischen Einflussmöglichkeiten der großen Anbieter verweist.

Itrichs stelle soll schnell neu besetzt werden

Den von ihm vorgegebenen Kurs wolle die Stadtverwaltung beibehalten, kündigte Jokerst an. Itrich habe in den vergangenen Wochen noch intensiv beraten, welche Schritte unbedingt gegangen werden müssten: „Das war ihm wichtig.“ Die Stelle soll rasch neu besetzt werden. Er erwartet eine sehr schwierige Kandidatensuche: „Der Markt ist leergefegt, in Deutschland fehlen nach jüngsten Meldungen 86.000 IT-Fachleute.“ Die Stelle soll auf den gängigen Portalen ausgeschrieben werden, es gebe aber auch - noch nicht konkretisierte - Überlegungen einer gezielten Ansprache.

Es sei in den vergangenen Monaten auch klar geworden, „dass wir uns beim Thema Digitalisierung breiter aufstellen müssen“, sagt Jokerst. Gerade in der Corona-Pandemie habe das Thema rasant an Dynamik gewonnen; die Schulen seien dafür nur ein Beispiel. Deshalb suche man nicht nur einen neuen Digitalisierungsbeauftragten und Abteilungsleiter DIGIT, es solle auch die Stelle Digitales Rathaus geschaffen werden.

Diese soll als Scharnier zwischen der Abteilung und den anderen Abteilungen der Verwaltungen dienen und die Prozesse absprechen. Der Bürgermeister nennt vier wichtige Punkte, die alle hochaktuell seien: die verwaltungsinternen Prozesse sollen vorangetrieben werden („papierloses Büro“), Verwaltungsleistungen für die Bürger sollen online erledigt werden können, die Schulen solle bei der Digitalisierung unterstützt werden und schließlich: „Wir müssen uns bei Datensouveränität und -sicherheit besser aufstellen.“ Die Botschaft von Eduard Itrich ist in Bühl gehört worden.