Seit sechs Jahren im Einsatz

Die Zuhörerin: Petra Wilhelm aus Bühlertal begleitet Kranke und Sterbende

Was zieht einen Menschen in die Nähe von schwer kranken und sterbenden Menschen? Petra Wilhelm ist ehrenamtliche Betreuerin bei Pallium in Bühl und bekommt dafür große Wertschätzung und vielfältige Emotionen.