„Das war mit Sicherheit so nicht absehbar“, sagt Oberbürgermeister Hubert Schnurr (FW). Und wie dem Bühler Rathauschef geht es wohl auch in Mittelbaden den meisten Menschen, wenn sie auf die vergangenen zwölf Monate zurückblicken, in denen es fast nur ein Thema gab: das Coronavirus. Seit diesem Mittwoch gibt es zumindest gewisse Öffnungsmöglichkeiten für den Einzelhandel und andere mehr – ein Zeichen, das viele Interessensgruppen in den vergangenen Wochen forderten.

Am Anfang war alles ganz weit weg, in China. Am 27. Januar 2020 hat Deutschland seinen ersten Corona-Infizierten, gut ein Jahr später liegt die Fallzahl allein im Landkreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden bei rund 7.000 – so die Statistik der Kreisverwaltung. Und knapp ein Jahr nach dem ersten deutschen Corona-Fall, am 22. Januar 2021, geht in der Schwarzwaldhalle in Bühl ein Kreisimpfzentrum in Betrieb.

7. März 2020: Landratsamt meldet drei Corona-Fälle