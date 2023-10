Einbrecher dringen im Bühler Stadtteil Altschweier in ein Wohnhaus ein

Unbekannte Einbrecher trieben am Mittwoch im Bühler Stadtteil Altschweier ihr Unwesen. Sie drangen über den Wintergarten in ein Haus ein.

Die Tat ereignete sich am Mittwoch in der Zeit zwischen 14 und 21 Uhr, teilte die Polizei mit. Dabei drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße „An der Mattenmühle“ ein. Der oder die Täter hebelten das Fenster des Wintergartens und im Anschluss die Tür zum Wohnbereich auf.

Einbrecher durchwühlen Räume im Obergeschoss

Im Obergeschoss wurden Schränke und diverse Schubladen durchsucht. Bislang steht noch nicht genau fest, was die Einbrecher entwendet haben. Die Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt dauern an.