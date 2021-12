Einbruch im Bühler Bahnhof: Bundespolizei sucht Zeugen

Nachdem Diebe zunächst in einen Imbiss im Bühler Bahnhof eingebrochen sind und dann versucht hatten in die dortige Buchhandlung zu gelangen, ermittelt die Bundespolizei.

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in den Imbiss am Bühler Bahnhof eingebrochen und haben weiterhin versucht in die Bahnhofsbuchhandlung zu gelangen.

Wie die Bundespolizeiinspektion Offenburg mitteilte, schlugen die Täter zunächst die Scheiben ein um in den Imbiss zu gelangen und stahlen dann mehrere Getränkedosen. Anschließend versuchten die Diebe in die Bahnhofsbuchhandlung zu gelangen, was nach derzeitigem Erkenntnissen aber nicht gelang.

Bundespolizei ermittelt

Da zu den Einbrechern bislang keine Informationen vorliegen, hat die Bundespolizei nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter Rufnummer (0 78 1) 91 90 0 in Verbindung zu setzen.