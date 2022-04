Einbruch in Bühler Firmengebäude: Täter bleiben unentdeckt

Nach einem Einbruch in ein Firmengebäude in Bühl bittet die Polizei um Hinweise. Die unbekannten Täter sind nicht an der Einbruchstelle angetroffen worden.

Zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Dieselstraße ist es am frühen Dienstagmorgen kurz vor 3 Uhr gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die bislang unbekannte Täterschaft ein Fenster auf der rückwärtigen Gebäudeseite auf und gelangte so in das Gebäudeinnere.

Mehrere Polizeistreifen waren nach Alarmierung schnell vor Ort, konnten allerdings niemanden mehr antreffen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde beim Einbruch nichts entwendet.

Hinweise erbeten

Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Bühl telefonisch unter (0 72 23) 9 90 97 - 0 entgegen.