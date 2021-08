Einbruch in Bühler Lebensmittelladen

In der vergangenen Nacht brach ein vermeintlicher Dieb in ein Bühler Geschäft ein. Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach Augenzeugen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Unbekannter in einen Bühler Lebensmittelladen in der Eisenbahnstraße eingebrochen. Wie das Polizeipräsidium Offenburg informierte, verschaffte sich der Täter zwischen Dienstag, 20.30 Uhr und Mittwoch, 4.05 Uhr durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters, Zutritt in das Gebäude. Laut ersten Erkenntnissen, zog der Dieb lediglich eine leere Kasse aus dem Regal, wobei er aber nichts stahl. Die genaue Höhe des angerichteten Sachschadens ist bislang noch unbekannt.

Die Polizei hofft auf die Mithilfe der Bevölkerung, um den Unbekannten ausfindig machen zu können. Augenzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bühl zu melden.

Zeugen gesucht:

07223/ 990/ 970