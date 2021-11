Einbruch in Bühler Skateranlage

Ein bislang unbekannter Dieb bricht in eine Skaterhalle ein und entwendet einen Akku-Schrauber. Die Polizei sucht jetzt nach dem Langfinger.

Am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter in der Fridolin-Stiegler-Straße in eine Skaterhalle eingedrungen. Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, beschädigte er dabei das Rolltor.

Nachdem sich der Einbrecher Zugang in die Halle verschaffte, entwendete er nach bisherigem Ermittlungsstand mindestens einen Akku-Schrauber. Aufgrund von Renovierungsarbeiten an der Skateranlage waren zahlreiche Maschinen und Werkzeuge in der Halle gelagert.

Der Langfinger wurde jedoch von einem Arbeiter gestört, der unmittelbar nach dem Einbruch zufällig in der Halle eintraf. Der Täter floh durch den Notausgang ins Freie und dann weiter in Richtung Fridolin-Stiegler-Straße. Der Sachschaden an der Halle ist bislang noch unbekannt.

Hinweise erbeten

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall haben, melden sich unter der Telefonnummer (0 72 23) 99 09 70 beim Polizeirevier Bühl.