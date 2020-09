Einbruch in Wohnung in Bühl Vimbuch

Eine kaputte Haustür und eine völlig durchwühlte Wohnung hinterließ ein Unbekannter in Bühl Vimbuch bei seinem Einbruch. Die Polizei sucht nach Zeugen, die zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagsabend auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Zwischen Mittwoch 12.30 Uhr und Donnerstag 17 Uhr ist ein Unbekannter in ein Haus in der Vimbucher Straße eingebrochen. Laut der Polizei gelang er vermutlich durch die gewaltsam geöffnete Wohnungstür, an der ein Sachschaden von etwa 200 Euro entstand. Im Innern durchwühlte er sämtliche Möbelstücke und hinterließ eine große Unordnung. Ob der Ganove etwas entwendet hat, ist bislang unklar und wird noch ermittelt.

Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers in Bühl unter der Telefonnummer (07 223) 99 09 70 in Verbindung zu setzen.