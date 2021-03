Einer der letzten seiner Art? Horst Leypoldt arbeitet mit 70 Jahren noch immer als Edelsteinfasser

„Diamonds are a girl’s best friend“ sang und tanzte einst Marilyn Monroe im mit Brillanten besetzten Glitzerfummel. Die USA feiern jährlich Mitte März den National Jewel Day, den Tag des Edelsteins. Zu Besuch bei einem Experten.

Mit funkelnden Klunkern aller Art hat Goldschmied Horst Leypoldt aus Kappelwindeck täglich zu tun, denn er ist ausgebildeter Edelsteinfasser. Erst durch Spezialisten wie ihn werden Diamanten, Rubine, Saphire und Co. zu tragbarem Schmuck.

Doch ist sein Handwerk selten geworden. „Es gibt nur noch wenige aktive Kollegen, die dies speziell gelernt haben“, berichtet er. Zwischen Karlsruhe und Offenburg kenne er keinen anderen seines Fachs, der dieses in Selbstständigkeit ausübe.

An Aufträgen mangelt es entsprechend nicht. Goldschmiede und Juweliere aus der gesamten Region und darüber hinaus nehmen seine Dienste in Anspruch. Die faszinierende Wunderwelt der Edelsteine ist Leypoldts Leidenschaft. Wäre dem nicht so, würde er mit 70 Jahren nicht mehr in seiner Werkstatt sitzen.