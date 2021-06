„Ortstermin“ heißt die Rubrik. Die findet sich in jeder Ausgabe des Nachrichtenblattes des Landesamtes für Denkmalpflege, das viermal im Jahr unter dem Titel „Denkmalpflege in Baden-Württemberg“ erscheint. Dieses Mal findet der Ortstermin in Bühl statt und zwar in einem der jüngsten Baudenkmäler der Stadt.

Tina Frühauf, die für den Landkreis Rastatt zuständige Gebietsreferentin, beschreibt den Raiffeisenkornspeicher am westlichen Ende der Meister-Erwin-Straße. „Früher stemmte man hier Getreidesäcke, heute Gewichte“, lautet die Überschrift in Anspielung auf die neue Nutzung als Fitnesscenter.

Das Gebäude lasse „seine ursprüngliche Zweckbestimmung schon von außen erkennen“, schreibt Frühauf. „An der Nord- und Westseite prägen ein umlaufenes Vordach und eine Rampe den schlichten Funktionsbau.“