Sollten im Landkreis Rastatt wegen der über 100 liegenden Corona-Inzidenz die Maßnahmen wieder verschärft werden, fürchten Bühler Einzelhändler eine dramatische Entwicklung. Sie appellieren an die Politik, dem Beispiel des Saarlandes zu folgen.

Die Bühler Einzelhändler sind in großer Sorge. Sollten die Inzidenzzahlen im Landkreis Rastatt in den nächsten Tagen über 100 bleiben, müsste nach der geltenden Corona-Verordnung des Landes der Einzelhandel bis auf wenige Ausnahmen wieder auf „Click & Collect“ reduziert werden – gerade mal eine Woche lang wäre der Einkauf unter dem Titel „Call & Meet“ dann möglich gewesen.

Sebastian Böckeler, Co-Vorsitzender der Innenstadtgemeinschaft Bühl in Aktion (Bina), spricht von einer „bevorstehenden Dramatik“ und appelliert an Oberbürgermeister Hubert Schnurr (FW), die Sorgen des Einzelhandels bei den zuständigen Stellen in der Verwaltung und der Politik zu thematisieren.

„Click & Collect“ sei für den Einzelhandel kein die Existenz sicherndes Modell: „Das ist de facto wieder ein Herunterfahren auf Null“, heißt es in Böckelers Schreiben an Schnurr. „Die Umsätze, die zu Jahresbeginn in dieser Art und Weise erwirtschaftet werden konnten, waren kaum vorhanden.“

Aus den Reihen der Bina-Mitglieder höre er Kommentare wie „Katastrophe“ und „das schaffe ich nicht noch mal“. Böckeler sieht auch keinen triftigen Grund für einen Rückschritt. Baden-Baden habe in den vergangenen Tagen gezeigt, dass der Einzelhandel kein Infektionstreiber sei: „Hier fand weit mehr Öffnung als in Bühl statt, und dennoch sinkt der Inzidenzwert. In Bühl, wo zuletzt nur ‘Click & Meet’ gestattet war, dürften die Auswirkungen der Einzelhandelstätigkeit somit noch geringer ausgefallen sein.“

Landesverordnung im Saarland im Sinne des Einzelhandels gekippt

Der Bina-Sprecher verweist auf das Saarland, wo das Oberverwaltungsgericht jetzt die geltende Landesverordnung im Sinne des Einzelhandels gekippt habe. Das Gericht habe vor dem Hintergrund, dass nach 13 Monaten noch immer keine Datengrundlage geschaffen worden sei, „eine Ermessensausübung ins Blaue“ festgestellt, was gleichbedeutend sei mit einer fehlenden Ermessensausübung.

Weder die Erforderlichkeit noch die Verhältnismäßigkeit sei gegeben. Da die Landesverordnungen des Saarlandes und von Baden-Württemberg im Hinblick auf die Regelungen für den Handel identisch seien, hofft Böckeler, dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) seinem saarländischen Kollegen Tobias Hans (CDU) folge.

Zumindest aber solle abgewartet werden, wie der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in der dort anhängigen Angelegenheit entscheidet, bevor der Einzelhandel auf Grundlage einer eventuell rechtsunwirksamen Landesverordnung in den Lockdown geschickt werde.

Wenig Spielraum bei Inzidenz über 100

Oberbürgermeister Hubert Schnurr hat das Schreiben an das zuständige Landratsamt Rastatt weitergeleitet: „Der Erste Landesbeamte und der Dezernent sind informiert.“ Allerdings sei ihm in einem Telefongespräch bedeutet worden, dass es bei einer Inzidenz jenseits von 100 nur sehr wenig Spielraum gebe.

Er wisse aus Gesprächen um die großen Sorgen, die sich der Einzelhandel mache. Dass zwei Kilometer nördlich und acht Kilometer südlich von Bühl ein direkter Einkauf möglich sei, hier aber nicht, sei nicht einfach zu vermitteln. Schnurr fände es daher gut, wenn die saarländische Regelung auch in Baden-Württemberg kommen würde.