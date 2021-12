Karin Feist wird neue Ortsvorsteherin im Bühler Stadtteil Eisental

Jetzt ist auch die letzte Voraussetzung erfüllt: Karin Feist (FW) wird zum 1. Januar 2022 die neue Ortsvorsteherin von Eisental und folgt damit auf Jürgen Lauten (CDU).

Der Bühler Gemeinderat ist am Mittwochabend einstimmig dem Vorschlag des Ortschaftsrats gefolgt und hat die 48-Jährige zur Ortsvorsteherin gewählt. Oberbürgermeister Hubert Schnurr (FW) nahm nach der Wahl die Vereidigung und die Verpflichtung vor.

Die verheiratete Mutter zweier Söhne im Alter von 13 und 15 Jahren stammt aus Neuweier und wohnt seit 2010 in Eisental, wo sie 2014 erstmals in den Ortschaftsrat gewählt wurde. Sie ist gelernte Schreinerin und Diplom-Sozialarbeiterin. Sie arbeitet halbtags in der Schulsozialarbeit der Gemeinde Sinzheim.

Bei der Ankündigung ihrer Kandidatur im November hatte sie angekündigt, dort anzuknüpfen, wo Lauten jetzt aufhört: „Ich will das weitermachen, was begonnen worden ist. Ich finde super, was bisher in Sachen Bürgerbeteiligung gelaufen ist.“

Oberbürgermeister Hubert Schnurr würdigt Lautens Einsatz für Eisental

Am Ende der Sitzung wurde ihr Vorgänger offiziell verabschiedet. Eigentlich hatte diese Verabschiedung bei einem Neujahrsempfang stattfinden sollen, sagte Hubert Schnurr. „Ein solcher findet aber aus bekannten Gründen nicht statt.“

Der Oberbürgermeister würdigte Lautens Einsatz für Eisental. 1994 war er erstmals in den Ortschaftsrat gewählt worden, dem er seither ununterbrochen angehörte. Das Amt des ehrenamtlichen Ortsvorstehers übernahm er 2015, nachdem er zuvor sechs Jahre lang stellvertretender Ortsvorsteher gewesen war.

Lauten, der auch dem CDU-Ortsverband vorstand, engagierte sich indes nicht nur politisch. 1992 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Schartenberghexen, deren Oberzunftmeister er 24 Jahre lang war, und er ist Vorsitzender des Heimatvereins. „Du hast in Eisental viele Spuren hinterlassen“, sagte Schnurr in seiner Laudatio. Als Ortsvorsteher habe Lauten intensive Aktivität entfaltet und bei verschiedenen Projekten eine Bürgerbeteiligung angestoßen.

Schnurr hob beispielhaft zwei Projekte hervor: den Dorv-Laden und die in diesem Jahr abgeschlossene Umgestaltung des Trottenplatzes. „Das sind große Bauwerke, die deine Handschrift tragen“, bescheinigte Schnurr dem scheidenden Ortsvorsteher. 2017 erhielt der „Motor des sozialen Miteinanders“ die Landesehrennadel.

In seinen Dankesworten sprach Lauten von einer guten und angenehmen Zusammenarbeit, im Ortschaftsrat sei stets an einem Strang gezogen worden. „Es hat viel Spaß gemacht, ich habe viel dazu gelernt und für meine neue Tätigkeit in Gaggenau viele Erfahrungen gesammelt“, sagte der 51-jährige Architekt, der im Murgtal mittlerweile das städtische Hochbauamt mit den Sparten Hochbau, Gebäudemanagement und -technik mit fast 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leitet.

Lauten sichert seiner Nachfolgerin Feist Unterstützung zu

Die Arbeit als ehrenamtlicher Ortsvorsteher sei nur möglich gewesen dank der Unterstützung durch seine Familie sowie die Mitarbeiterinnen in der Ortsverwaltung. Lauten nutzte die Gelegenheit, eine Lanze für den Fortbestand der Ortsverwaltungen zu brechen: „Das liegt mir sehr am Herzen.“ Wer die Stadtteile stärken und den Ortsvorsteher unterstützen wolle, komme an einer Ortsverwaltung nicht vorbei.

Dass es gelungen sei, das ambitionierte Projekt Trottenplatz ohne Querelen umzusetzen, sei der Bürgerbeteiligung zu verdanken gewesen. Dafür benötige ein Ortsvorsteher aber auch Unterstützung. Lauten sicherte seiner Nachfolgerin zu, dass er, soweit es ihm möglich sei, sie bei der Bürgerbeteiligung zu unterstützen.

Eine weitere Personalentscheidung für Eisental steht noch aus. Da Karin Feist bislang erste Stellvertreterin des Ortsvorstehers war, ist diese Stelle neu zu besetzen. Das soll nach dem Willen des Ortschaftsrates erst im neuen Jahr erfolgen, wenn das Gremium durch den für Lauten nachrückenden Stefan Meier wieder komplett ist. Zweite Stellvertreterin bleibt Petra Zeller (CDU).