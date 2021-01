Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden hat das Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Bühler Pfarrer eingestellt, das wurde bereits berichtet. In einer aktuellen Pressemitteilung präzisiert die Anklagebehörde die Sache. Eine Wendung, die sogar den ehemaligen Seelsorger selbst überrascht.

Es sind manchmal sprachliche Details, die den Dingen durchaus eine Mehrdimensionalität geben können. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden hat, wie bereits ausführlich berichtet, das Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Bühler Pfarrer Wolf-Dieter Geißler wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen eingestellt. So weit, so klar. Gegenstand des Verfahrens, das durch eine Anzeige der externen Missbrauchsbeauftragten der Erzdiözese Freiburg Ende Juli 2020 in Gang gekommen war, war der Vorwurf sexueller Übergriffe des Geistlichen auf Schüler während seiner früheren Tätigkeit als Internatsseelsorger.

Mehr zum Thema Vorwurf gegen Geißler lautete auf sexuellen Missbrauch Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen ehemaligen Bühler Pfarrer ein

„Die Ermittlungen haben keine Anhaltspunkte für heute noch verfolgbare strafbare Handlungen ergeben, weshalb das Ermittlungsverfahren eingestellt wurde“, teilte die Staatsanwaltschaft an diesem Montag mit. Die gegen den Geistlichen erhobenen Vorwürfe hätten – unabhängig von der Frage, ob sie zutrafen oder nicht – so lange zurückgelegen, dass diesbezüglich Strafverfolgungsverjährung eingetreten sei.