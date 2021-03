Baumschutzsatzungen sind in Deutschland auf der Basis von Paragraf 29 des Bundesnaturschutzgesetzes möglich. Das Interesse der Kommunen an solchen Regelungen ist allerdings rückläufig. Darauf hat der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) bereits 2007 hingewiesen. In den meisten Großstädten gibt es nach wie vor Baumschutzsatzungen. Mittelgroße Städte haben die Satzungen aber inzwischen oft abgeschafft, weil sie die damit verbundene Bürokratie und die Kosten als zu aufwendig angesehen haben.