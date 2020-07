Letzte innerdeutsche Strecke

Eurowings stellt Flugverbindung zwischen Berlin und Baden-Airport ein

Eurowings stellt seine Flugverbindung zwischen dem Baden-Airpark in Rheinmünster-Söllingen und Berlin-Tegel vom 27. Oktober 2019 an ein. Das teilte der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden am Mittwoch mit. Damit verliert der Baden-Airpark seine letzte innerdeutsche Verbindung.