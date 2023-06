Event im Herzen Bühls für die große Fußballfamilie

Eine Info- und Erlebnismesse rund um den Fußball, die „Fußball Messe Baden“ (fumeba), findet am 1. und 2. Juli im Bürgerhaus statt. Silvija Grbavac, beruflich eigentlich auf die Hochzeitsbranche spezialisiert, startet als Event-Managerin erstmals auf einer Ebene durch, die sich bisher auf ihr Privatleben beschränkte.

Im Gespräch mit den Badischen Neuesten Nachrichten skizziert sie die Hintergründe: „Mein Mann Kresimir ist im Vorstand des FV Ottersweier. Ich bin oft als Helferin ins FVO-Vereinsleben involviert. Wir lieben Fußball und alles, was damit zusammenhängt.“

Ziel Fußballgemeinschaft zusammenzuführen

Damit hat sie im Grunde das Event unter dem Motto „Fußball verbindet“ definiert: Es wird um Bewegung und Spaß, aber auch um Infos gehen. „Themen sind etwa Energiesparen, Schiedsrichterwesen oder Jugendarbeit.“ Zudem stehe ein Benefizturnier auf dem Programm. Und: „Viele bekannte Ehrengäste aus der Fußballwelt haben ihr Kommen angesagt.“

Das Ziel der Grbavacs ist, die Fußballgemeinschaft zusammenzuführen. „Die Idee spukt uns schon lange im Kopf herum, jetzt klappt es mit der Umsetzung. Die Resonanz bei potenziellen Ausstellern bundesweit wie auch bei Fußballvereinen aus der Region war super, es gab eine fantastische Dynamik. Wir hatten natürlich auf den Erfolg unseres Projekts gehofft; dass er sich jetzt schon abzeichnet, macht mich stolz.“

DSDS-Halbfinalistin Aileen Sager und Ex-Fußball-Profis sind dabei

Zur Messe sagt sie, es gebe eine große Vielfalt an Ausstellern. „Themen sind etwa Flutlichtanlagen, (Kunst-) Rasenplätze, Trainingsgeräte und -Apps oder auch Physiotherapie.“ Zum Rahmenprogramm wiederum zählten unter anderem Tischkicker, eine eSports-Arena und Torwandschießen.

Der VfB Bühl betreue einen Fußballparcours. Parallel dazu werde die Bühne für diverse Gigs genutzt, Fußball-Talks und Vorträge inklusive. „Am Samstag wird die DSDS-Halbfinalistin Aileen Sager auftreten. Influencer wie Juls und Sinan Balidema haben ihr Kommen zugesagt, ebenso namhafte Ex-Fußball-Profis, zum Beispiel Edmond Kapllani, Ebse Carl und Markus „Toni“ Sailer.“

Auch Futsal-Nationalspieler Philipp Pless stehe auf der Gästeliste. TV-Moderator Stefan Schmidt führe durch das Programm. „Sogar ein signiertes Doppelpass-Phrasenschwein wird bei den Experten-Talks bereitstehen und – wie auch handsignierte Trikots und andere Fußballartikel – am Ende für den guten Zweck versteigert.“

Denn: „Wir unterstützen ‚Becks & Nagel 4 Kids‘, die Kindern in Notsituationen individuell oder über Organisationen helfen. Sie werden die Spenden und Erlöse für Kinder in der Region einsetzen.“

Benefizturnier

Beim Benefizturnier am Samstag ab 16 Uhr, teilt sie weiter mit, spielen vier Mannschaften je zwölf Minuten in einem mobilen Soccer-Court vor dem Bürgerhaus gegeneinander. Der Turniersieger trete gegen ein Team an, das per Wildcard zusammengestellt wurde.

Am Samstagabend gibt es ihr zufolge eine Party mit Zelt und DJ vor dem Bürgerhaus. „Kohlers ‚Engel‘ ergänzt sein Bürgerhaus-Gastro-Angebot im Außenbereich über einen Hüttenverkauf mit Burgern, Wurst und Pommes, außerdem ist ein Pinsa-Foodtruck vor Ort.“ Am Sonntag um 14 Uhr spielen, dem Event-Motto gemäß, Kinder und Jugendliche mit Behinderung vom Fußballverein der Bananenflanke Ortenau.

An beiden Messetagen wird „Macherin“ Silvija Grbavac übrigens organisatorisch von ihrer Familie und Freunden unterstützt. Sie ist überzeugt, dass der Einsatz sich lohnt. „Wir freuen uns schon alle auf ein fantastisches Wochenende, an dem die große Fußballfamilie sich trifft.“