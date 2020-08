Eventmanager aus Bühl entwickelt Corona-Konzept für Großveranstaltungen

Der Eventmanager Axel Sator macht wegen der Corona-Pandemie Millionenverluste. In der Krise bleibt der Unternehmer flexibel: Sein Autokino verwandelte er jetzt in eine Kartbahn.

Die Corona-Pandemie trifft Axel Sator bis ins Mark. Durch das Verbot von Großveranstaltungen, das mindestens bis zum 31. Dezember gelten soll, macht der Bühler Eventmanager einen Millionenverlust. Sator sieht die gesamte Branche in Gefahr. Nun entwickelt er ein Corona-Konzept für Großveranstaltungen, das im neuen Jahr greifen soll.

Bis dahin will Sator den Kopf über Wasser halten, indem er sich immer wieder neu erfindet. Am Samstag eröffnete er eine Kartbahn in den Bühler Bußmatten.

Die Sator Events GmbH betreute Veranstaltungen mit mehr als 10.000 Besuchern. Zu ihren Kunden zählten das Zelt-Musik-Festival auf dem Freiburger Mundelshof, das Fest in Karlsruhe und die Pfännle-Tour von SWR1. Dann kam Corona.

Veranstalter kämpfen ums Überleben

Das Geschäft brach ein. Seit Anfang März sind 22 Festangestellte von Sator Events in 100-prozentiger Kurzarbeit. Auch die Sator Adventure GmbH, ein Dienstleister für mobiles Abenteuer, Event und Gastronomie, schreibt rote Zahlen.

Laut Sator beträgt der Verlust durch Corona rund sechs Millionen Euro. Bislang fängt er ihn durch private Rücklagen auf, aber auch die sind irgendwann aufgebraucht.

„Uns fehlt eine Perspektive“, beklagt Sator. Man wisse nicht, wann wieder Veranstaltungen stattfinden können: „Wir planen von Woche zu Woche.“

Seit Donnerstag, als sich Bund und Länder auf weitere Corona-Maßnahmen verständigten, läuft das Geschäft noch schlechter. Für die Kulturveranstaltungen, die Sator unter hohem Hygieneaufwand auf seiner Zeltbühne ausrichtet, gehen kaum noch Buchungen ein.

Geschäft bricht wegen Corona ein

Viele Firmen sagen ihre Weihnachtsfeiern ab. „Die Menschen sind total verunsichert“, bemerkt Sator, „deshalb bleiben sie lieber zu Hause.“

Die Veranstalter kämpfen ums Überleben. „Die Branche liegt am Boden“, sagt Sator, „es wird Jahre dauern, bis sie sich erholt hat.“

Der Unternehmer blickt auf ein katastrophales Jahr zurück: Die ersten beiden Monate sind traditionell umsatzschwach, dann kam die Pandemie – und die Einnahmen brachen weg.

Sator stemmt sich gegen die Krise. Derzeit entwickelt er ein Hygienekonzept, das ab Januar wieder Großveranstaltungen ermöglichen soll.

Moderne Technik soll Veranstaltungen ermöglichen

Bereits seit zwei Monaten setzt der Bühler Eventmanager am Eingang zu seiner Zeltbühne eine Wärmebildkamera zur Fiebermessung ein. Der Test dauert nur wenige Sekunden. Sator besitzt und verleiht mehrere dieser Geräte, zuletzt an die Veranstalter des Rastatter Jahrmarktes.

Auch in mobilen Schleusen mit Wärmebildkameras und Drehkreuzen mit Zählfunktion sieht er eine Chance für die Branche. So könnten bei Veranstaltungen Besucherzahlen begrenzt und Fieberkranke rechtzeitig erkannt werden.

Sator hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben: nicht für den Betrieb seiner Eisbahn auf dem Wiedenfelsen, nicht für den Baden-Badener Weihnachtsmarkt, den er betreut.

Der Unternehmer bleibt flexibel. Seit dem Frühjahr bespielt Sator Adventures eine von der Firma Schaeffler zur Verfügung gestellte Fläche in den Bußmatten.

Dort steht Sators Zeltbühne, dort richtete er vor einigen Monaten ein Autokino ein. Weil viele Produktionsfirmen die Veröffentlichung ihrer Filme wegen Corona verschoben haben, blieben auch dort zuletzt die Kunden fern.

Kartbahn ersetzt Autokino

Nun denkt Sator um – mal wieder. Am Samstag eröffnete er in Kooperation mit der Eventagentur u-motions aus Karlsruhe eine Gokart-Bahn auf dem bisherigen Autokino-Platz.

Die zehn Karts bringen bis zu 60 Kilometer pro Stunde auf die 350 Meter lange Strecke. Sie stammen von Sators Eisbahn, ihre Spikes wurden durch Reifen ersetzt.

Eine lange Gerade, eine Brücke, mehrere scharfe Kurven: Der Rundkurs hat es in sich. „Das macht einen Riesenspaß“, jubelt Sators Premierenkunde, der um kurz vor vier einige Runden mit seiner Freundin dreht.

Die Kartbahn hat mittwochs bis freitags von 17 bis 22 Uhr sowie samstags und sonntags von 13 bis 22 Uhr geöffnet. Große Gruppen sind laut Sator auch außerhalb dieser Zeiten willkommen. Für alle gilt: Eine Online-Anmeldung ist Pflicht.

Der Start am Samstag verlief zunächst schleppend. Das große Geschäft erwartet Sator mit seiner Kartbahn ohnehin nicht: „Es geht nur noch darum, die Verluste abzufedern.”