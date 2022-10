Ein 23-Jähriger kollidierte mit seinem Auto in der Nacht von Sonntag auf Montag bei Bühl mit mehreren Leitplanken und verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 56.000 Euro. Wie aus der Polizeimeldung hervorgeht, war der Fahrer bei regnerischem Wetter gegen 3.20 Uhr auf der L83 in Richtung Bühlertal unterwegs. Er versuchte ein anderes Auto zu überholen und geriet dabei ins Schleudern, was zu den Kollisionen führte. Trotz Totalschaden am Auto blieb der Fahrer unverletzt.