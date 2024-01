Fahrradfahrer prallt in Bühl gegen eine Gartenmauer 

Ein Autofahrer hatte am Mittwoch in Bühl einen Radfahrer übersehen. Beim Ausweichmanöver kollidiert der Radler mit einer Mauer.

Ein Radfahrer ist am Mittwoch in Bühl bei einem Ausweichmanöver in eine Gartenmauer geprallt. Wie die Polizei mitteilte, zog sich der 33-Jährige leichte Verletzungen zu.

Ein Autofahrer hatte den von der Schwarzwaldstraße talwärts fahrenden Radler gegen 17.25 Uhr übersehen, als er beabsichtigte in den Mättiweg abzubiegen.

Entstandener Sachschaden ist unbekannt

Der Fahrradfahrer wollte dem Auto ausweichen, kollidierte dabei aber mit einer kleinen Gartenmauer am Straßenrand.

Der entstandene Schaden am Fahrrad sei bisher nicht bekannt, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.