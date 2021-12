Fahrzeug kollidiert in Bühl mit Streifenwagen

Der Einsatz eines Streifenwagens fand am Samstagabend in Bühl ein jähes Ende. Auf einer Kreuzung fuhr ein 49-Jähriger in das Einsatzfahrzeug, das mit Blaulicht und Sirene unterwegs war.

Ein 49-Jähriger ist am Samstagabend in Bühl mit seinem Fahrzeug in einen Streifenwagen gekracht. Wie die Polizei berichtete, fuhr der Mann kurz vor 20 Uhr in den Kreuzungsbereich der L85 mit der Vimbucher Straße ein.

Zum gleichen Zeitpunkt passierte ein Streifenwagen mit aktiviertem Blaulicht und Sirene die Kreuzung, welchen der Mann zu spät bemerkte. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von knapp 10.000 Euro.