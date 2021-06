Falsche Ergebnisse und Hygienemängel: Stadt Bühl kündigt Betreiber des Corona-Testzentrums am Kirchplatz

Die Stadt Bühl hat den Vertrag mit dem Testanbieter im Zelt am Kirchplatz gekündigt. Obwohl die Stadt nach der ersten Beschwerdewelle eine Chance zur Nachbesserung eingeräumt hatte, bekam der Betreiber die Situation nicht in den Griff.

Die Stadt Bühl hat die Verträge mit dem Betreiber des Corona-Testzelts am Kirchplatz vorzeitig gekündigt. Der Grund dafür sind vom Gesundheitsamt Rastatt festgestellte gravierende Mängel. Bereits an diesem Freitag soll an diesem Standort ein neuer Betreiber an den Start gehen.

Die Flut der Beschwerden aus der Bevölkerung war nicht abgerissen, auch nachdem die Stadt dem Dienstleister, der Stölting-Gruppe aus Gelsenkirchen, eine dreitägige Frist zur Nachbesserung eingeräumt hatte. „Es gab eine Überprüfung durch das Gesundheitsamt. Die dabei festgestellten Mängel waren für die Entscheidung der Stadt Bühl maßgebend, den Vertrag mit dem Dienstleister vorzeitig zu kündigen“, bestätigte Pressesprecher Matthias Buschert Recherchen der BNN.

Falsche Testergebnisse und schlechte Ausstattung