Witterung begünstigt Pilze

Mehltau führt zu deutlichen Ernteeinbußen bei Winzern in Bühl

So schwierig war es schon lange nicht mehr für die Winzer in Bühl. Durch die Witterung haben Pilze an den Reben zugenommen, besonders der Falsche Mehltau ist ein Problem. Die Folge: hohe Ernteeinbußen.