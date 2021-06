Für die Vimbucher Fans ist vorzeitig Schluss bei der EM

Grade noch mal gut gegangen. Dass Leon Goretzka just in der 84. Spielminute den Ausgleich gegen Ungarn erzielte und damit Helmut Rahn nacheiferte, der seinen legendären Siegtreffer von Bern 1954 ebenfalls in der 84. Minute im ungarischen Tor versenkt hatte, hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft doch noch ins Achtelfinale der Europameisterschaft gebracht.

Die Fans vor den Bildschirmen durften ebenso durchatmen wie jene im Stadion – unter denen auch zwei Vimbucher mit viel EM-Erfahrung waren.

Frank Lorenz und Volker Leppert hatten das Kartenglück auf ihrer Seite gehabt – wobei sie für ihr Glück auch einiges tun. Seit 2007 sind sie Mitglied im Fanclub Nationalmannschaft. Dort werden nach einem ausgeklügelten System Punkte für eine Rangliste vergeben, und je nach Punktestand erhöhen sich die Chancen auf Karten.