Es sei, sagt Günter Dußmann, wie beim Fußball: Ohne Training schwinde die Kondition, das spielerische Verständnis gehe verloren, die Routine ist weg. Die Folgen, die das für Dußmanns „Mannschaft“ haben könnte, wären indes um einiges gravierender als bei den Fußballern. Schließlich ist er der Kommandant der Bühler Feuerwehr.

Die Corona-Pandemie hat deren Arbeit massiv beeinträchtigt: „Im Frühjahr durften wir überhaupt nicht proben“, blickt der Stadtbrandmeister zurück. „Die Sommerpause haben wir gestrichen und in Gruppen mit maximal zehn Leuten geübt, immer in der gleichen Besetzung. Seit September geht das aber auch nicht mehr.“

Das könne so nicht bleiben. Wenn die neue Corona-Verordnung des Landes es zulasse, solle „unter Einhaltung höchster Hygiene-Vorschriften“ wieder geprobt werden: „Unser ,Spielbetrieb’ steht schließlich nicht still“.

Rekordzahl an Einsätzen in 2020

Tatsächlich hatte die Bühler Feuerwehr im vergangenen Jahr mit 302 Einsätzen eine neue Rekordzahl erreicht. Dabei setzt sich der Trend fort: Türöffnungen, Personenrettung über die Drehleiter sowie das Beseitigen von Ölspuren beschäftigen die Feuerwehrleute immer stärker.

Mit dem Blick auf hilflose Personen in ihren eigenen Wohnungen, spricht Dußmann von einem Zeichen für den demografischen und gesellschaftlichen Wandel: „In einem kleinem Dorf fällt es eher auf, wenn jemand eine Woche lang nicht zu sehen ist. Es gibt aber auch Fälle, bei denen wir alarmiert werden, weil der Nachbar seit längerer Zeit nicht gesehen worden ist, und es sich herausstellt, dass er im Krankenhaus oder im Urlaub ist.“

Die Feuerwehr reagiert darauf, indem sie den Schwerpunkt bei den Übungen etwas verändert und neben den Grundlagen der Feuerwehrarbeit der Türöffnung und der Rettung per Drehleiter deutlich mehr Platz einräumt. Gelegentlich führten aber auch neue Einsatzfahrzeuge anderer Rettungsorganisationen, mit denen die Feuerwehr zusammenarbeitet, zu intensiverem Üben.

Bei Corona besonders wichtig: einsatzbereit bleiben

Zwei Einsätze aus dem vergangenen Jahr bleiben der Feuerwehr besonders in Erinnerung. Ende Januar war es auf der Autobahn zu einem Lkw-Unfall gekommen. Zwei Kräne waren nötig, um den Fahrer aus der Kabine befreien zu können. Eine Woche später kam bei der Bühler Feuerwehr eine E-Mail aus Tschechien an: „Der Sohn des Fahrers bedankte sich, dass wir seinen Vater und den Großvater seines eigenen Sohnes gerettet hätten“, berichtet Dußmann. Gerade nach Einsätzen auf der Autobahn seien solche Reaktionen sehr selten, umso erfreuter nahmen die Feuerwehrleute sie entgegen.

In der Nacht zum 1. Mai musste die Feuerwehr zum Großbrand bei Frihol in Oberbruch ausrücken. Es war der größte Brand seit März 2015, als die Firma Karaca im Industriegebiet Süd abgebrannt war – und es war auch der erste Einsatz unter Corona-Bedingungen. So werden die Fahrzeuge beispielsweise nicht mehr voll besetzt und stattdessen mehr Autos losgeschickt. Denn eines ist für Dußmann unumstößlich: „Wir müssen trotz allem einsatzbereit bleiben. Wenn wir 20 Mann in Quarantäne hätten, wäre das eine Katastrophe“.

Die Frage der Tagesverfügbarkeit stellt sich auch ohne Corona. Es gebe Überlegungen, sie zu verbessern, sagt Dußmann, Entscheidungen seien aber noch nicht getroffen. Ohne eine Freiwillige Feuerwehr werde es nicht gehen, was in Bühl aber angesichts der Vielzahl an Aufgaben kommen müsse, sei ein hauptamtlicher Stellvertreter des Kommandanten.

Kameradschaft ist wichtig - und leidet in Corona-Zeiten

Corona legt derweil auch einen Schatten auf die Perspektiven der Wehr. Zwar hätten mittlerweile fast alle Abteilungen eine Kinderfeuerwehr, und die Jugendfeuerwehr musste ob des Interesses zweigeteilt werden. Doch die Zwangspause könnte dazu führen, dass „nicht jeder und jede wieder kommt“, weil andere Interessen in den Mittelpunkt gerückt sein könnten.

Über die städtische Konferenzplattform „Palim! Palim!“ habe man versucht gegenzusteuern. Doch Dußmann weiß, dass dieses Instrument seine Grenzen hat. Das gelte auch bei den Erwachsenen. Der Landesfeuerwehrverband habe angeboten, Teile der Ausbildung per Homeschooling zu absolvieren, doch das funktioniere nur bis zu einem gewissen Punkt: „Feuerwehrarbeit ist Handwerk, das wird zu 80 Prozent am Gerät ausgeübt.“

Ein Truppführerlehrgang und ein Lehrgang der Grundausbildung mussten 2020 abgebrochen werden, eine Konsequenzen daraus: „18-Jährige wollen bei uns einsteigen, dürfen aber nicht.“

Auch die Partnerschaften hätten gelitten. 2020 sei zum ersten Mal seit vielen Jahren kein Feuerwehr-Angehöriger aus Villefranche in Bühl gewesen. Der Kontakt werde über Telefon und E-Mail gehalten. Das gelte auch Vilafranca, Schkeuditz und Kalarasch.

Gerade in Moldawien habe die Bühler Feuerwehr in Sachen Aus- und Weiterbildung viel vorgehabt, sagt Dußmann. Die persönlichen Kontakte seien auf der Strecke geblieben – auch im heimischen Bühl: „Manche Feuerwehrleute, die nicht in der gleichen Gruppe waren, haben sich seit einem halben Jahr oder noch länger nicht gesehen.“ Die Kameradschaft sei ein wichtiges Element in der Feuerwehr, sagt Dußmann. Es ist eben wie beim Fußball.