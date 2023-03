Bühler Feuerwehr: Mehrere Bewerbungen für das neue Führungsduo

Für die Nachfolge des im kommenden Jahr aus dem Amt scheidenden hauptamtlichen Bühler Feuerwehrkommandanten Günter Dußmann sind mehrere Bewerbungen eingegangen. Das sagte Reinhard Renner, der städtische Fachbereichsleiter Bürgerservice – Sicherheit – Recht, auf Anfrage dieser Redaktion.

Die Bewerbungsfrist ist am 19. März abgelaufen. Auch für die neu zu schaffende Stelle des hauptamtlichen stellvertretenden Feuerwehrkommandanten seien mehrere Bewerbungen im Rathaus eingetroffen.

„Wir sind überzeugt, dass wir in beiden Fällen eine sehr gute Lösung für die Freiwillige Feuerwehr und die Stadt Bühl finden werden“, gibt sich Renner überzeugt.

Nur Männer haben sich beworben

Es hätten sich ausschließlich Männer beworben, sagt der Fachbereichsleiter und fügt ein „Leider“ hinzu. In der Mehrzahl kämen sie aus der Region zwischen Karlsruhe und Offenburg. Die beiden Stellen waren bundesweit ausgeschrieben. Wichtig ist Renner auch, dass es keine Doppelbewerbungen gegeben habe, niemand habe sich also auf beide Stellen beworben.

Um das künftige Führungsduo der Bühler Feuerwehr bestmöglich einarbeiten zu können, sollen die Stellen möglichst frühzeitig besetzt werden. Dußmann wird offiziell im Herbst des kommenden Jahres in den Ruhestand gehen. Da er aber noch zahlreiche Überstunden abzubauen habe, werde er wohl schon im Frühjahr nicht mehr im Dienst sein, informiert Renner.

Bis dahin solle es aber noch einen großen „Wissenstransfer“ geben. Immerhin hat der scheidende Kommandant eine mehr als 30-jährige Erfahrung bei der Bühler Feuerwehr. 1991 hat er hier als Gerätewart begonnen, seit 18 Jahren ist er der erste hauptamtliche Kommandant in der Geschichte der Bühler Feuerwehr.

Feuerwehrausschuss wird gehört

Mit einer Entscheidung über die Besetzung beider Stellen rechnet Renner bis spätestens Ende Mai. Wann die „Neuen“ dann tatsächlich beginnen können, hänge von individuellen Faktoren ab.

Jetzt würden zunächst die Bewerbungen gesichtet und danach einzelne Kandidaten zu internen Vorstellungsgesprächen eingeladen. Vonseiten der Verwaltung nehmen neben Renner als Fachbereichsleiter und Kommandant Dußmann Vertreter des Personalrats und der Personalabteilung teil.

Aus den in diesen Gesprächen gewonnenen Erkenntnissen werden Personalvorschläge abgeleitet und dem Feuerwehrausschuss vorgelegt. Diesem gehören an: der Feuerwehrkommandant als Vorsitzender und 13 auf fünf Jahre in den Abteilungsversammlungen gewählte Mitglieder der Einsatzabteilungen.

Dazu kommen, so sie nicht gewählt wurden, Kassenwart und Schriftführer, die Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten, die Kommandanten der Abteilungen, ein Vertreter der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehrwart. Nach dieser Anhörungsrunde stünden jene Bewerber fest, die sich in nicht öffentlicher Sitzung dem Gemeinderat vorstellen dürfen, so Renner. Die Bürgervertreter treffen dann am Ende die Entscheidung über die Stellenbesetzung.

Zahl der Hauptamtlichen wächst

Mit dem Amtsantritt des stellvertretenden Kommandanten wird sich die Zahl der hauptamtlichen Feuerwehrleute auf fünf erhöhen. Der Gemeinderat habe die zusätzliche Stelle genehmigt, berichtet Renner.

Die gestiegenen Anforderungen seien von einer Person alleine nicht zu erfüllen. Der stellvertretende Kommandant übernimmt unter anderem die Leitung der Zentralen Werkstätte.

Diese diene auch weiteren Feuerwehren aus dem südlichen Landkreis und sei stark nachgefragt. Der Kommandant selbst werde das zuletzt nicht besetzte Amt des Brandschutzbeauftragten der Stadt Bühl bekleiden.