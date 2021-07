Feuerwehrleute aus dem Landkreis Rastatt sind zurück: Einsatz an der Ahr wirkt nach

16 Feuerwehrleute aus Bühl halfen drei Tage lang im Hochwasser-Gebiet an der Ahr. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, sagt Kommandant Günter Dußmann.

Mitten im Gespräch über den Einsatz von Bühler Feuerwehrleuten im Hochwassergebiet an der Ahr klingelt Günter Dußmanns Handy. Ein Feuerwehrkollege aus Müsch ist in der Leitung. Der kleine Ort im Landkreis Ahrweiler war in den vergangenen Tagen eine der Einsatzstellen der Bühler gewesen.

Jetzt wird Dußmann nach möglicher Hilfe bei der Ausrüstung gefragt. Der Bühler Kommandant muss da nicht lange überlegen: „Wir unterstützen Orte in Moldawien beim Aufbau freiwilliger Feuerwehren und haben dafür Ausrüstungsgegenstände auf Lager. Die können wir sofort schicken.“ Dußmann bittet um eine Liste benötigter Dinge, „und dann schauen wir, was möglich ist“.

Der Einsatz an der Ahr ist für die Bühler beendet - aber er wirkt nach. Vor allem psychisch sei dies ein „heftiger Einsatz“ gewesen, sagt Dußmann. „Das kann man sich nicht vorstellen, was sich dort abgespielt hat.“