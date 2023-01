Feuerwehr in Bühl-Neusatz braucht neues Zuhause

Die Feuerwehrabteilung Neusatz benötigt ein neues Zuhause. Das 1964 errichtete Gerätehaus in der Otto-Stemmler-Straße entspricht nicht mehr den Anforderungen. Die Bedingungen in dem Gerätehaus sind so schlecht, dass die Unfallkasse Baden-Württemberg seit Jahren schon mahnt, Änderungen herbeizuführen. Die regelmäßigen Hinweise, mittelfristig etwas zu unternehmen, verhallten jedoch ungehört.

Jetzt hat die Unfallkasse den Druck wohl erhöht. „Wir hatten eine Begehung mit der Unfallkasse“, berichtete Bürgermeister Wolfgang Jokerst (Grüne) bei den Haushaltsberatungen im gemeinderätlichen Verwaltungsausschuss. „Sie hat uns etwas ins Stammbuch geschrieben, was wir wenigstens machen müssen.“

Im Gespräch mit der Redaktion nannte Jokerst einige Schwachpunkte. Die Feuerwehrleute müssen sich demnach in der Fahrzeughalle umziehen: „Das ist sehr eng und wirklich nicht gut.“ Zudem fehle ein Schwarz-Weiß-Bereich, wie die Bezeichnung für die Trennung zwischen schmutzigem und sauberem Bereich lautet.

Nun muss Abhilfe geschaffen werden. 200.000 Euro weist der Haushaltsplanentwurf für diesen Zweck aus. Damit sollen in diesem Jahr Container finanziert werden, in denen sich die Feuerwehrleute umziehen können. Jokerst bestätigte, dass für die Container auch in den folgenden Jahren Kosten anfielen, sie seien dann aber längst nicht mehr so hoch , weil in den 200.000 Euro auch Installationskosten für die notwendigen Versorgungsleitungen enthalten seien.

Stadt Bühl rechnet mit Kosten von 2,6 Millionen Euro

Das finanziell deutlich dickere Ende kommt erst noch: Der Neubau eines neuen Gerätehauses wird die Stadt Stand heute 2,6 Millionen Euro kosten. Ein Grundstück gibt es dafür schon, es liegt bei der Schlossberghalle, also nur wenige Meter vom bisherigen Standort entfernt. Zwar machte Jokerst deutlich, dass die Planung überhaupt noch nicht begonnen habe und diese Zahl nur eine grobe Schätzung sein könne, gegenüber der Redaktion sprach er von einem Blick in die Kristallkugel.

Das können wir nicht machen. Walter Seifermann, GAL

Mancher Stadtrat legte die Stirn aber bereits in Sorgenfalten. „Das können wir nicht machen“, urteilte Walter Seifermann (GAL). „Die Feuerwehr ist wichtig und richtig. Aber wir können in Neusatz kein Feuerwehrhaus für 2,6 Millionen Euro bauen.“ Diese Summe sei jenseits von Gut und Böse. Die Verwaltung müsse sich dringend Gedanken machen, wie die Aufgabe mit weniger Ausgaben erledigt werden könne. Karl Ehinger (FW) erinnerte an viele Überraschung bei Gebäudekosten: „Wir müssen abwarten, was es tatsächlich kostet.“

Pit Hirn (SPD) lenkte den Blick in die Bühler Nachbarschaft. Es gebe den Gedanken einer Kooperation mit Ottersweier. Das dortige Feuerwehrgerätehaus nannte er überdimensioniert. Vielleicht sollte diese Möglichkeit weiterverfolgt werden. „Wir haben das ganze Projekt zurückgestellt“, erwiderte Bürgermeister Jokerst. Wenn es wieder nach vorne rücke, „können wir es vielleicht wieder aufgreifen“.

Feuerwehrdetails Kalarasch: Die Bühler Feuerwehr plant den Aufbau einer weiteren Freiwilligen Feuerwehr in der moldawischen Partnerkommune Kalarasch. Diese solle laut der Partnerschaftsbeauftragten Bettina Streicher eine erste Ausrüstung erhalten. Außerdem gelte es, die notwendigen Strukturen aufzubauen. Die Unterstützung der beiden schon gegründeten Feuerwehren gehe weiter, beispielsweise mit Fortbildungsangeboten.

Brennende E-Fahrzeuge: Ein eigener Löschcontainer für Brände von Elektro-Fahrzeugen rechnet sich für die Feuerwehr nicht. Das sagte Kommandant Günter Dußmann auf Anfrage von Georg Schultheiß (FW). Ein solcher kostete 100.000 Euro. „Wir bräuchten auch Platz dafür.“ Nur ganz wenige Feuerwehren hätten einen solchen Container angeschafft. Wenn in fünf Jahren noch mehr E-Autos unterwegs seien, sehe es vielleicht anders aus.

Er machte aber gleich die Schwierigkeiten deutlich. Die Ausrückzeiten verschlechterten sich, und Neusatz sei auch für die Schwarzwaldhochstraße zuständig. Das Gerätehaus in Ottersweier sei auch keineswegs überdimensioniert. Dort sei nicht eine einzige Fahrzeugbox frei: „Sie könnten uns gar nicht aufnehmen, selbst wenn sie wollten.“ Mit Ottersweier sei noch nicht gesprochen worden, sagte Jokerst der Redaktion.

Das bestätigt der Ottersweierer Bürgermeister Jürgen Pfetzer (CDU). Es seien alle Boxen belegt. Das Feuerwehrgerätehaus sei damals vom Land Baden-Württemberg mit genau den Ausmaßen gefördert worden, „wie sie jetzt stehen“. Pfetzer zeigte sich verwundert, dass in einer öffentlichen Sitzung über ein solches Thema gesprochen werde, ohne zuvor mit ihm darüber geredet zu haben.

Dass die Stadt das Problem bislang nicht angegangen habe, begründete Wolfgang Jokerst gegenüber der Redaktion mit den Finanzen: „Wir können nicht jedes Jahr für zweieinhalb Millionen Euro ein neues Feuerwehrgerätehaus bauen.“ Vorrang habe das Feuerwehrgerätehaus West in Balzhofen gehabt.

Auch bei den jetzt dort beheimateten Abteilungen Balzhofen, Vimbuch und Oberweier hätte die Unfallkasse Änderungen angemahnt. Dem habe die Stadt entsprochen, „aber wir können nur eines nach dem anderen machen“. Voraussichtlich 2025/26 werde in die Planungen für einen Neubau eingestiegen: „Dann sehen wir auch konkreter, wie teuer es kommt.“