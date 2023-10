Am frühen Montagabend brannte ein Haufen Restholz im Rebengebiet in Bühl Eisental. Der Feuerwehr war es möglich, das Feuer zu löschen.

Am frühen Montagabend hat es im Rebengebiet, in der Straße Im Kölbing in Bühl Eisental gebrannt.

Bei dem Brand handelte es sich um einen brennenden Haufen Restholz. Die Feuerwehr Bühl wurde der Brand von einer Anwohnerin gemeldet.