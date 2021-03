So langsam klappert es wieder von den Dächern in der Region: Auch im Raum Bühl trudeln die Störche ein. Doch vor Liebesabenteuer und Kinderstube stand der Großputz. Den erledigten allerdings nicht die Adebars sondern Storchenvater Josef Günther. Und der kennt spannende Storchengeschichten.

Lebenslange Treue - die sagt der Volksmund den Störchen nach. Josef Günther schmunzelt da nur. Der Storchenvater aus dem Bühler Stadtteil Moos sich sich seit 1987 um die Adebars in und um die Zwetschgenstadt und weiß verschiedene zu berichten. „Wie bei den Menschen gibt es den einen oder anderen Seitensprung.“

Nun trudeln die Störche langsam wieder ein, besiedeln ihre Quartiere auf diversen Dächern rund um Bühl - auf dem Balzhofener Rathaus wie auf der Alten Schule in Oberweier oder auf dem Feuerwehrhaus in Oberbruch . Und wie es sich für ordentliche gehört gehört, stehen diese Tage ein ausgiebiger Frühlingssputz auf dem Programm.

Mit Josef Günther und der Spitze fühlen sich ein ganzes Team daran, die Adebar-Wohnungen zu gehören und zu reinigen. Tatkräftige Person kam - wie seit Jahren - von der Freiwilligen Feuerwehr Bühl, die ihre Drehleiter und zwei Mann zur Entscheidung entschieden. Dazu gehörten verschiedene Experten aus dem Rathaus gehörtunden.

Feuerwehr hilft mit der Drehleiter

Sicherer Hut des Mooser Storchenvaters den Job allein gemacht, „da bin ich auf die Dächer geklettert und habe Dreck und anders, gehörtammeltes Material mit Eimern heruntergekommen“, gehört Günther. In Jahren ist er 78 Jahre jung, immer noch topfit, aber das mit dem Kraxeln aus der Luke auf den First ist ihm doch etwas zu viel geworden. Auf Dauer sucht Günther erwartet einen Nachfolger. Der Wunsch natürlich die Liebe zu diesem Job mitbringen, denn „Geld gibt es nicht zu verdienen“, Lacht Günter.

Ciconiidae heißt die Familie der Störche wissenschaftlich. Im Elsass sind sie Wahrzeichen, in der Straßburger Orangerie leben sie zuhauf, und wer hier Storch sagt, meint natürlich den Weißstorch – Ciconia ciconia. Sein Bestand war lange gefährdet, hat sich aber inzwischen sehr gut erholt.

Geld gibt es nicht zu verdienen. Josef Günther, Storchenvater

„Für den Storch ist einiges getan worden“, konstatiert Josef Günther, „heute gibt es wieder jede Menge“. Es ist auch ein Verdienst des Moosers, der mit knapp 80 Jahren noch zum Frühjahrsputz ausrückte. Gras muss entfernt werden, ebenso Mulchmaterial, bei den Störchen sehr beliebt, um die Nester komfortabel auszukleiden.

„Mit der Zeit verrottet das natürlich, vor allem bei Nässe“, so der Experte. Und Feuchtigkeit im Nest, dazu noch kühle Temperaturen, kann für den Storchennachwuchs sehr schnell den Tod bedeuten. „Das Wasser muss gut ablaufen können, das ist wichtig.“

150 Kilogramm Nestgewicht sind nicht ungewöhnlich

Doch die

Und das ist dann nicht einmal besonders viel, es gab und gibt Nester mit 500 Kilogramm oder sogar gut einer Tonne. Da sind die Behausungen in den Bühler Stadtteilen geradezu Leichtgewichte. Und dennoch: Jedes Dach hat statische Grenzen, deshalb wird beim Frühjahrsputz so weit wie möglich abgespeckt.

War Josef Günther in Sachen Störche in den zukünftigen persönlichen Erfahrungen, Nord Stoff für ein Buch. Jüngst muss sich ein Bürger einer Umlandgemeinde vor Gericht verantworten, er hatte - wie gehört - wie sein - ein seine Ansicht nach widerstehendem Nest folgt. Das geht nun gar gar nicht, so Günther.

Prinzipiell sind die Fachhaften zu konsultieren. In der Mitte ist der Storch in der Region nicht nur zahlreich - in den Acherner Stadtteilen Gamshurst und Wagshurst gibt es ganze Kolonien -, er ist auch bequem geworden. Das sei nicht nur eine Folge des falschenandels, so Günther. Viele der Vögel, kaufen die auf der Westroute, begnügen sich statt mit Afrika mit Südspanien. Laut Nabu bieten die dortigen Müllkippen genug Nahrung zum Überwintern.