Bei einem mehrtägigen Einsatz unterstützen Feuerwehrleute aus Bühl, Durmersheim und Gernsbach ihre Kollegen in Rheinland-Pfalz beim Kampf gegen die Folgen des Hochwassers. Am Montagvormittag haben sie sich auf den Weg ins Einsatzgebiet gemacht.

Feuerwehrleute aus Bühl, Durmersheim und Gernsbach sind am Montagvormittag ausgerückt, um ihre Kollegen in Rheinland-Pfalz im Kampf gegen das Hochwasser zu unterstützen. Nach Angaben des leitenden Hauptbrandmeisters der Freiwilligen Feuerwehr in Bühl Günter Dußmann trafen sich am Montagvormittag 21 Einsatzkräfte des Löschzugs aus dem Landkreis Rastatt für eine erste Lagebesprechung in der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal.

Insgesamt rücken fünf Löschzüge aus dem Regierungsbezirk Karlsruhe nach Rheinland-Pfalz aus. Der Löschzug aus dem Landkreis Rastatt ist mit einem Einsatzwagen, einem Katastrophenlöschfahrzeug, einem Gerätewagentransport, einem Rüstwagen und einem Mannschaftstransportfahrzeug unterwegs.

Von Durmersheim ist ein Rüstwagen mit drei Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr dabei. Der Rüstwagen enthält unter anderem Notstromaggregate und diverses Material, das zum Aufräumen genutzt werden kann.

Feuerwehr pumpt Keller aus und hilft bei Aufräumarbeiten

In Rheinland-Pfalz werden sie mit Tauchpumpen Keller auspumpen, kaputte Möbel aus Wohnungen und Häusern tragen und diese von Schlamm säubern. Die Feuerwehrleute haben auch Stromerzeugungsgeräte dabei. Am bislang noch nicht bekannten Einsatzort in Rheinland-Pfalz treffen die Feuerwehrleute laut Dußmann voraussichtlich am Nachmittag ein. Der Einsatz soll zwei bis drei Tage dauern.

Welches Ausmaß das Hochwasser dort hat, kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen. Günter Dußmann, leitender Hauptbrandmeisters der Freiwilligen Feuerwehr in Bühl

Für Dußmann ist es der erste große Hochwassereinsatz. „Kleinere Hochwasser hatten wir in Bühl schon. Welches Ausmaß das Hochwasser dort hat, kann ich mir jetzt aber noch nicht vorstellen.“

Bereits am Samstagabend brachten Feuerwehrleute aus Rastatt und Gernsbach Hygieneartikel, Lebensmittel und Babynahrung zum Nürburgring. Am Sonntag unterstützten neun Einsatzkräfte aus Rastatt ihre Kollegen in Bad Neuenahr im nördlichen Rheinland-Pfalz dabei, Tiefgaragen auszupumpen.

Auf ihrer Facebook-Seite schreibt die Freiwillige Feuerwehr aus Gernsbach: „Innerhalb kurzer Zeit entstand durch THW, Feuerwehr, Roten Kreuz und anderen Hilfsorganisationen ein ‚Rettungskräfte-Dorf‘.“