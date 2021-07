Das Projekt „Radeln ohne Alter“ wird in Deutschland mittlerweile an 78 Standorten in 14 Bundesländern angeboten. Die Ursprünge liegen in Dänemark. Dem Marketing-Experten Ole Kassow war in Kopenhagen die Idee gekommen, jenen Menschen, die selbst nicht mehr Fahrrad fahren können, etwas anzubieten. Im August 2013 mietete er eine Rikscha und fuhr zu einem Altersheim. Die Dame, die er spontan zum Hafen fuhr, war offenbar so begeistert und machte nach ihrer Rückkehr keinen Hehl daraus, dass weitere Anfragen kamen. Schließlich wandte Kassow sich an die Stadt Kopenhagen, ob sie eine Rikscha sponsern wolle. Es wurden gleich fünf. In einer Art Parade ging es damit durch die Stadt, Fernsehsender und nationale Zeitungen berichteten. 30 Freiwillige meldeten sich daraufhin - „Radeln ohne Alter“ war geboren. wl