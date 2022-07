Markt-Bummel

Flohmarkt auf dem Europaplatz in Bühl: Womit Oma einst in ihrer Küche hantierte

Auf dem Flohmarkt gibt es nichts, was es nichts gibt. Jedenfalls will das so auch auf dem Bühler Europaplatz scheinen, wo seit vielen Jahren immer wieder die Stände aufgebaut werden. Manches hat sich mit der Zeit aber verändert.